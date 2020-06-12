Bobsoccer: с июня игроки «Зенита» получают полную зарплату. Весной ее сократили на 50%

В связи с пандемией коронавируса в «Зените» согласись пойти на понижение контрактных выплат. За апрель и май игроки и тренеры получили на 50% меньше.
С июня футболисты и тренерский штаб «Зенита» получает зарплату в полном объеме.
Во время карантина лидер РПЛ тренировался в режиме видеоконференций.
В настоящее время клуб из Санкт-Петербурга ежедневно проводит по одной тренировке.
Все игроки, кроме защитника Эмануэля Мамманы, занимаются в общей группе.
- РПЛ возобновится 19 июня.
- 20 июня «Зенит» сыграет на выезде против ЦСКА.
Источник: Bobsoccer