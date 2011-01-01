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    Bobsoccer: с июня игроки «Зенита» получают полную зарплату. Весной ее сократили на 50%

    В связи с пандемией коронавируса в «Зените» согласись пойти на понижение контрактных выплат. За апрель и май игроки и тренеры получили на 50% меньше.

    С июня футболисты и тренерский штаб «Зенита» получает зарплату в полном объеме.

    Во время карантина лидер РПЛ тренировался в режиме видеоконференций.

    В настоящее время клуб из Санкт-Петербурга ежедневно проводит по одной тренировке.

    Все игроки, кроме защитника Эмануэля Мамманы, занимаются в общей группе.

    • РПЛ возобновится 19 июня.
    • 20 июня «Зенит» сыграет на выезде против ЦСКА.

    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 09:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10344

      Bivaliy67 42 минуты назад

      "Весной футболистов сократили на 50%."
      Сверху или снизу?)

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