Bobsoccer: с июня игроки «Зенита» получают полную зарплату. Весной ее сократили на 50%

В связи с пандемией коронавируса в «Зените» согласись пойти на понижение контрактных выплат. За апрель и май игроки и тренеры получили на 50% меньше.

С июня футболисты и тренерский штаб «Зенита» получает зарплату в полном объеме.

Во время карантина лидер РПЛ тренировался в режиме видеоконференций.

В настоящее время клуб из Санкт-Петербурга ежедневно проводит по одной тренировке.

Все игроки, кроме защитника Эмануэля Мамманы, занимаются в общей группе.