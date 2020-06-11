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  • «Таких, как ты, клал одной правой». Сборная России выложила видео шуточной стычки Дзюбы и Ахметова

«Таких, как ты, клал одной правой». Сборная России выложила видео шуточной стычки Дзюбы и Ахметова

11 июня 2020, 17:51
6

Сборная России во время отсутствия международных матчей выложила в твиттере видео шуточной стычки между форвардом Артемом Дзюбой и полузащитником Ильзатом Ахметовым. Хавбек во время карантина перенес операцию на плече.

«Ахметов на днях вернулся в Москву после операции на плече. Скоро у Ильзата будет рабочая левая – в новом сражении Дзюбе придeтся явно посложнее», – написала пресс-служба.

  • Сборная России не играет с прошлого года.
  • Сезон РПЛ возобновится 19 июня.
  • Дзюба лидирует в списке бомбардиров турнира.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер сборной России
Россия. Премьер-лига Россия Зенит ЦСКА Дзюба Артем Ахметов Ильзат
Комментарии (6)
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NewLife
1591890160
зюба специалист по малышам и арабам - гниль древесная.
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Axe111
1591891210
Пфф креатив на уровне самой сборной
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Danish Dynamite
1591891881
Олицетворение нашего футбола и герой домохозяек, футбольный Дима Билан... Да тебя любой футбольный тафгай, Ли Бойер тот же, уложил бы мизинцем. Клоун.
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klyukin
1591949912
дзю рулит!!!
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