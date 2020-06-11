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    «Таких, как ты, клал одной правой». Сборная России выложила видео шуточной стычки Дзюбы и Ахметова

    Сборная России во время отсутствия международных матчей выложила в твиттере видео шуточной стычки между форвардом Артемом Дзюбой и полузащитником Ильзатом Ахметовым. Хавбек во время карантина перенес операцию на плече.

    «Ахметов на днях вернулся в Москву после операции на плече. Скоро у Ильзата будет рабочая левая – в новом сражении Дзюбе придeтся явно посложнее», – написала пресс-служба.

    • Сборная России не играет с прошлого года.
    • Сезон РПЛ возобновится 19 июня.
    • Дзюба лидирует в списке бомбардиров турнира.

    Источник: твиттер сборной России

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    Сегодня, 17:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +275

      NewLife 40 секунд назад

      зюба специалист по малышам и арабам - гниль древесная.

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