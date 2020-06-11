«Таких, как ты, клал одной правой». Сборная России выложила видео шуточной стычки Дзюбы и Ахметова

зюба специалист по малышам и арабам - гниль древесная.
Сборная России во время отсутствия международных матчей выложила в твиттере видео шуточной стычки между форвардом Артемом Дзюбой и полузащитником Ильзатом Ахметовым. Хавбек во время карантина перенес операцию на плече.
«Ахметов на днях вернулся в Москву после операции на плече. Скоро у Ильзата будет рабочая левая – в новом сражении Дзюбе придeтся явно посложнее», – написала пресс-служба.
- Сборная России не играет с прошлого года.
- Сезон РПЛ возобновится 19 июня.
- Дзюба лидирует в списке бомбардиров турнира.
Ахметов на днях вернулся в Москву после операции на плече. Скоро у Ильзата будет рабочая левая – в новом сражении Дзюбе придeтся явно посложнее.#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/9apF7dGi5X— Сборная России (@TeamRussia) June 11, 2020