«Таких, как ты, клал одной правой». Сборная России выложила видео шуточной стычки Дзюбы и Ахметова

Сборная России во время отсутствия международных матчей выложила в твиттере видео шуточной стычки между форвардом Артемом Дзюбой и полузащитником Ильзатом Ахметовым. Хавбек во время карантина перенес операцию на плече.
«Ахметов на днях вернулся в Москву после операции на плече. Скоро у Ильзата будет рабочая левая – в новом сражении Дзюбе придeтся явно посложнее», – написала пресс-служба.
- Сборная России не играет с прошлого года.
- Сезон РПЛ возобновится 19 июня.
- Дзюба лидирует в списке бомбардиров турнира.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер сборной России