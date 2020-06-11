«Таких, как ты, клал одной правой». Сборная России выложила видео шуточной стычки Дзюбы и Ахметова

Сборная России во время отсутствия международных матчей выложила в твиттере видео шуточной стычки между форвардом Артемом Дзюбой и полузащитником Ильзатом Ахметовым. Хавбек во время карантина перенес операцию на плече.

«Ахметов на днях вернулся в Москву после операции на плече. Скоро у Ильзата будет рабочая левая – в новом сражении Дзюбе придeтся явно посложнее», – написала пресс-служба.

Сборная России не играет с прошлого года.

Сезон РПЛ возобновится 19 июня.

Дзюба лидирует в списке бомбардиров турнира.