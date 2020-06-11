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    Алли дисквалифицирован на матч с «МЮ» и оштрафован на 50 тысяч за шутку про коронавирус и азиатов

    Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли оштрафован на 50 тысяч фунтов стерлингов за шутки про коронавирус и оскорбление людей азиатской внешности.

    Речь идет о видео, снятое футболистом в Snapchat. В одном из них он сказал: «Вирусу нужно быть быстрее, чтобы догнать меня».

    Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала Алли на один матч. Таким образом, он пропустит игру с «Манчестер Юнайтед», которая пройдет 19 июня в Лондоне.

    • Англичанин провел в этом сезоне 22 игры, забив восемь голов.
    • «Тоттенхэм» занимает в АПЛ восьмое место.

    Источник: Сайт «Тоттенхэма»

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    11.06.2020 15:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +164

      Maga Ingush 11 июня 2020, 15:56

      3 млн штрафа за это шутку? Найс развели парня на бабки)

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