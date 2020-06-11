Алли дисквалифицирован на матч с «МЮ» и оштрафован на 50 тысяч за шутку про коронавирус и азиатов

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли оштрафован на 50 тысяч фунтов стерлингов за шутки про коронавирус и оскорбление людей азиатской внешности.
Речь идет о видео, снятое футболистом в Snapchat. В одном из них он сказал: «Вирусу нужно быть быстрее, чтобы догнать меня».
Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала Алли на один матч. Таким образом, он пропустит игру с «Манчестер Юнайтед», которая пройдет 19 июня в Лондоне.
- Англичанин провел в этом сезоне 22 игры, забив восемь голов.
- «Тоттенхэм» занимает в АПЛ восьмое место.
Источник: Сайт «Тоттенхэма»