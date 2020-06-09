Лильо вошел в тренерский штаб Гвардиолы

Бывший главный тренер «Циндао Хуанхай» Хуан Мануэль Лильо вошел в тренерский штаб главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Лильо подписал контракт с клубом на один год. Ранее специалист работал также в«Сарагосе» и «Реал Сосьедаде», а также в мексиканском «Дорадосе», где Гвардиола провел под его руководством свой последний сезон в игровой карьере.

Сезон в АПЛ возобновится 17 июня. «Ман Сити» идет в турнирной таблице вторым, уступая лидирующему «Ливерпулю» 25 очков.