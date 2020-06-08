Первый после паузы домашний матч «Зенита» смогут посетить шесть тысяч болельщиков

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал число фанатов, которым разрешат посетить матч 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов».

Эта игра станет первой на «Газпром Арене» после трехмесячной паузы, обусловленной пандемией коронавируса.

По словам чиновника, на трибунах стадиона будет не более шести тысяч болельщиков, хотя вместимость объекта позволяет пустить на 780 человек больше.