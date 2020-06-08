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    Первый после паузы домашний матч «Зенита» смогут посетить шесть тысяч болельщиков

    Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал число фанатов, которым разрешат посетить матч 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов».

    Эта игра станет первой на «Газпром Арене» после трехмесячной паузы, обусловленной пандемией коронавируса.

    По словам чиновника, на трибунах стадиона будет не более шести тысяч болельщиков, хотя вместимость объекта позволяет пустить на 780 человек больше.

    • «Зенит» примет «Крылья» 26 июня.
    • Согласно требованиям Роспотребнадзора, стадион можно заполнить не более чем на 10 процентов.
    • Команда Сергея Семака лидирует в РПЛ с 9-очковым отрывом от «Локомотива» и «Краснодара».

    Источник: «Фонтанка»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3233

      Давид59 32 минуты назад

      6 тысяч зрителей? Интересно, сколько будет билет на чёрном рынке стоить?

      0
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      Рейтинг: +3948

      порт > Давид59 25 минут назад

      2 тыс. фанатов с виража, 2 вип ложа, 2 тыс. болельщиков. Вряд ли кто продаст билет, у всех абонементы.

      0
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      Рейтинг: +2699

      alarm 1 час назад

      это больше, чем у хряков до вируса! позор спартаку!

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