Антон Миранчук близок к возвращению к тренировкам

Врач «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал о состоянии здоровья полузащитника команды Антона Миранчука.

В конце мая 24-летний хавбек получил травму стопы. Сообщалось, что сроки его восстановления составят около месяца.

«У Антона Миранчука (дела) все лучше и лучше, планируется, что на этой неделе он приступит к тренировкам с командой. Чувствует он себя хорошо, сейчас он тренируется на поле индивидуально», – сказал Карлицкий.

В текущем сезоне игрок провел за «Локомотив» 12 матчей, в которых забил два гола и сделал один ассист.