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    Антон Миранчук близок к возвращению к тренировкам

    Врач «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал о состоянии здоровья полузащитника команды Антона Миранчука.

    В конце мая 24-летний хавбек получил травму стопы. Сообщалось, что сроки его восстановления составят около месяца.

    «У Антона Миранчука (дела) все лучше и лучше, планируется, что на этой неделе он приступит к тренировкам с командой. Чувствует он себя хорошо, сейчас он тренируется на поле индивидуально», – сказал Карлицкий.

    В текущем сезоне игрок провел за «Локомотив» 12 матчей, в которых забил два гола и сделал один ассист.

    Источник: «Р-Спорт»

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