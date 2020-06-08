Журналист Скира: «Манчестер Юнайтед» предложит 40 миллионов за ван де Бека

«Манчестер Юнайтед» готовит официальное предложение по трансферу полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека.
По информации журналиста Николо Скиры, английский клуб оценил 23-летнего футболиста в 40 миллионов евро.
Ранее издание The Times сообщало, что переход голландца уже согласовал «Реал».
- Рыночная стоимость ван де Бека – 44 миллиона евро.
- В текущем сезоне хавбек забил 10 голов и сделал 11 ассистов в 37 матчах.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (71,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.