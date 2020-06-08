Журналист Скира: «Манчестер Юнайтед» предложит 40 миллионов за ван де Бека

«Манчестер Юнайтед» готовит официальное предложение по трансферу полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека.

По информации журналиста Николо Скиры, английский клуб оценил 23-летнего футболиста в 40 миллионов евро.

Ранее издание The Times сообщало, что переход голландца уже согласовал «Реал».