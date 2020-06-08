Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    La Repubblica: «Рома» потеряла более 126 миллионов за девять месяцев текущего сезона

    «Рома» понесла убытки в 126,4 миллиона евро за девять месяцев сезона-2019/20, пишет La Repubblica

    Финансовые потери клуба связываются, прежде всего, с пандемией коронавируса. Также на потери римлян повлияло отсутствие клуба в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, которая могла бы принести «Роме» значительно больше, чем Лига Европы.

    Серия А должна возобновиться 20 июня. Римский клуб после 26 туров занимает пятое место в турнирной таблице.

    Источник: La Repubblica

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2020 01:45
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 июня 2020, 14:11

      Из за пандемии коронавируса пострадали все клубы. А для того чтобы попасть в ЛЧ надо лучше играть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +203

      Deniskl 8 июня 2020, 08:20

      Какие 9 месяцев 2020 года??? Новостники бомбардирские, Италия на 3 месяца впереди живет? Сейчас июнь (6-й месяц 2020 года!)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11