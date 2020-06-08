La Repubblica: «Рома» потеряла более 126 миллионов за девять месяцев текущего сезона

«Рома» понесла убытки в 126,4 миллиона евро за девять месяцев сезона-2019/20, пишет La Repubblica

Финансовые потери клуба связываются, прежде всего, с пандемией коронавируса. Также на потери римлян повлияло отсутствие клуба в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, которая могла бы принести «Роме» значительно больше, чем Лига Европы.

Серия А должна возобновиться 20 июня. Римский клуб после 26 туров занимает пятое место в турнирной таблице.