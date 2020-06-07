«Манчестер Сити» поборется с «Челси» за Чилвела

Защитник «Лестера» Бен Чилвел может уйти из клуба в ближайшее трансферное окно.

Главным претендентом на англичанина считается «Челси», однако конкуренцию лондонцам готов составить «Манчестер Сити». Помешать трансферу Чилвела может высокая стоимость футболиста: после продажи в «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра за 85 миллионов евро «Лестер» оценивает Чилвела примерно в такую же сумму.

В этом сезоне защитник провел за «Лестер» 23 матча в АПЛ, в которых забил два гола и сделал три ассиста. Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.