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    «Манчестер Сити» поборется с «Челси» за Чилвела

    Защитник «Лестера» Бен Чилвел может уйти из клуба в ближайшее трансферное окно.

    Главным претендентом на англичанина считается «Челси», однако конкуренцию лондонцам готов составить «Манчестер Сити». Помешать трансферу Чилвела может высокая стоимость футболиста: после продажи в «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра за 85 миллионов евро «Лестер» оценивает Чилвела примерно в такую же сумму.

    В этом сезоне защитник провел за «Лестер» 23 матча в АПЛ, в которых забил два гола и сделал три ассиста. Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

    Источник: The Telegraph

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    07.06.2020 23:37
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