Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

    Бакаев вылечился от коронавируса

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев сдал два отрицательных теста на коронавирус в течение 24 часов.

    Игрок уже провел тестирование на беговой дорожке и провел первое индивидуальное занятие на поле по руководством тренеров по физподготовке. О заражении Бакаева стало известно в конце мая. Болезнь проходила в острой форме.

    • РПЛ возобновится 19 июня. «Спартак» в турнирной таблице идет восьмым.
    • Бакаев в сезоне чемпионата провел 20 матчей, забил четыре гола, сделал восемь результативных пасов.

    Источник: Твиттер «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:03
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13343

      vka1970 10 минут назад

      Хорошая новость.Помощь Зелимхана нам точно не помешает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3325

      Борат 15 минут назад

      Федун его заразил, федун его и вылечил ! Гыгы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76858
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru