Бакаев вылечился от коронавируса

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев сдал два отрицательных теста на коронавирус в течение 24 часов.

Игрок уже провел тестирование на беговой дорожке и провел первое индивидуальное занятие на поле по руководством тренеров по физподготовке. О заражении Бакаева стало известно в конце мая. Болезнь проходила в острой форме.