Бакаев вылечился от коронавируса

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев сдал два отрицательных теста на коронавирус в течение 24 часов.
Игрок уже провел тестирование на беговой дорожке и провел первое индивидуальное занятие на поле по руководством тренеров по физподготовке. О заражении Бакаева стало известно в конце мая. Болезнь проходила в острой форме.
- РПЛ возобновится 19 июня. «Спартак» в турнирной таблице идет восьмым.
- Бакаев в сезоне чемпионата провел 20 матчей, забил четыре гола, сделал восемь результативных пасов.
Источник: Твиттер «Спартака»