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    Думбия готов вернуться в ЦСКА

    Нападающий Сейду Думбия готов вернуться в ЦСКА вслед за бразильским форвардом Вагнером Лавом, пишет Metaratings.

    В марте Думбия расторг контракт с швейцарским «Сьоном». Возможность возврата ивуарийца подтвердил его агент Эдриан Дюран.

    «Думбия сейчас свободен и не против вернуться в Москву. Он всегда с большой теплотой вспоминал ЦСКА, и теперь, когда «армейцы» вернули Вагнера, почему бы и не возродить их легендарную связку? В любом случае, я уверен, что Думбия пригодился бы многим клубам РПЛ», – сказал Дюран.

    Ранее стало известно, что в ЦСКА с большой долей вероятности вернется Вагнер Лав. Он должен подтвердить свой переход в московский клуб в понедельник.

    • Думбия играл за ЦСКА в 2010-14 годах и в 2015 году.
    • За москвичей форвард забил 95 мячей в 150 матчах.

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:28
    Комментарии24
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      Рейтинг: +1328

      Из Твери Леха 3 минуты назад

      цска такими трансферами опускает чемпионат на уровень японского или кипрского.

      0
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      Рейтинг: +1022

      CSKA471 3 минуты назад

      Старая гвардия)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13343

      vka1970 17 минут назад

      Муса в срочном порядке смазывает лыжи и готовиться выйти на тропу войны.)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      afw13 23 минуты назад

      сегодня для болел ЦСКА одни только хорошие новости) будем надеяться что уже совсем скоро увидим Вагнера и Мусу на поле.

      1
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      Рейтинг: +473

      ziborock 31 минуту назад

      Думбия, Вагнер - молодые и перспективные!)
      Такими темпами в ЦСКА скоро зулусов станет больше чем в Зените!)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +285

      ZEVS71 38 минут назад

      Ну на годок по-любому их обоих хватит

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11220

      vladimir-7 > ZEVS71 35 минут назад

      Как минимум.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3475

      Yurok161 48 минут назад

      Ну,еще не старый.Попылит добротно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3325

      Борат 58 минут назад

      Хряки в штаны навалят от таких новостей !
      Гыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15552

      sssrspartak > Борат 57 минут назад

      ты уже давно в параше вместе со своими ***** ты ******

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -61

      Фанат Рубина > Борат 53 минуты назад

      Бомженит уже навалил только о новости то что лав переходит.... А если и этот перейдет то в двойне со спаратаком будут валить...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +725

      SEREGA 64 > Борат 41 минуту назад

      ЧУШОК ТЕБЯ ХРЯКИ МАЛО ТРАХАЮТ БОЛЬШЕ ХОЧЕШЬ ЧМО ЗЕНИТОВСКОЕ

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2659

      alarm > SEREGA 64 39 минут назад

      рыло, ты бомбишь просто бесподобно))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1366

      ALEX ML 1 час назад

      сколько же реально ему годков?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1328

      Из Твери Леха > ALEX ML 2 минуты назад

      наверное, это только ему самому известно, но на родине небось пенсию уже получает.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +719

      Semenycch 1 час назад

      Дважды в одну воду? Это редко кому удается.

      1
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      Рейтинг: +15552

      sssrspartak > Semenycch 56 минут назад

      еще мусу вернут и будет на что посмотреть!сильные соперники и мы что то предпримем!

      2
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      Рейтинг: +11220

      vladimir-7 > Semenycch 28 минут назад

      Вагнер Лав три раза входил и собирается четвёртый раз
      войти и ничего.

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      Рейтинг: +11220

      vladimir-7 > sssrspartak 20 минут назад

      Промеса и Зе Луиша?

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