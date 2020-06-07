Нападающий Сейду Думбия готов вернуться в ЦСКА вслед за бразильским форвардом Вагнером Лавом, пишет Metaratings.

В марте Думбия расторг контракт с швейцарским «Сьоном». Возможность возврата ивуарийца подтвердил его агент Эдриан Дюран.

«Думбия сейчас свободен и не против вернуться в Москву. Он всегда с большой теплотой вспоминал ЦСКА, и теперь, когда «армейцы» вернули Вагнера, почему бы и не возродить их легендарную связку? В любом случае, я уверен, что Думбия пригодился бы многим клубам РПЛ», – сказал Дюран.

Ранее стало известно, что в ЦСКА с большой долей вероятности вернется Вагнер Лав. Он должен подтвердить свой переход в московский клуб в понедельник.