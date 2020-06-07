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Думбия готов вернуться в ЦСКА

7 июня 2020, 19:28
43

Нападающий Сейду Думбия готов вернуться в ЦСКА вслед за бразильским форвардом Вагнером Лавом, пишет Metaratings.

В марте Думбия расторг контракт с швейцарским «Сьоном». Возможность возврата ивуарийца подтвердил его агент Эдриан Дюран.

«Думбия сейчас свободен и не против вернуться в Москву. Он всегда с большой теплотой вспоминал ЦСКА, и теперь, когда «армейцы» вернули Вагнера, почему бы и не возродить их легендарную связку? В любом случае, я уверен, что Думбия пригодился бы многим клубам РПЛ», – сказал Дюран.

Ранее стало известно, что в ЦСКА с большой долей вероятности вернется Вагнер Лав. Он должен подтвердить свой переход в московский клуб в понедельник.

  • Думбия играл за ЦСКА в 2010-14 годах и в 2015 году.
  • За москвичей форвард забил 95 мячей в 150 матчах.

Источник: Metaratings

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Россия. Премьер-лига ЦСКА Думбия Сейду
Комментарии (43)
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Мага 13
1591550700
сегодня для болел ЦСКА одни только хорошие новости) будем надеяться что уже совсем скоро увидим Вагнера и Мусу на поле.
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vka1970
1591551052
Муса в срочном порядке смазывает лыжи и готовиться выйти на тропу войны.)))
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CSKA471
1591551878
Старая гвардия)
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Из Твери Леха
1591551879
цска такими трансферами опускает чемпионат на уровень японского или кипрского.
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absent32
1591552945
к новому сезону подтянутся Карвальо, Дуду, Жо, Хонда, Тошич, Натхо и другие)
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Hektor 84
1591556042
Думбия, Вагнер! Команду ветеранов усиливают?
Ответить
Соарес
1591557648
Березовых не забудьте
Ответить
Snek
1591561856
Так и что там Олич и Шемберас тоже вроде готовы. Главное, чтобы от старости никто не помер на поле.
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Deniskl
1591594687
Следующая новость будет: Леонид Слуцкий возвращается в ЦСКА! У всех ностальгия!
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zigbert
1591642759
Может скорость у Вагнера уже не та, но он будет полезен на острие атаки.
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