цска такими трансферами опускает чемпионат на уровень японского или кипрского.
Нападающий Сейду Думбия готов вернуться в ЦСКА вслед за бразильским форвардом Вагнером Лавом, пишет Metaratings.
В марте Думбия расторг контракт с швейцарским «Сьоном». Возможность возврата ивуарийца подтвердил его агент Эдриан Дюран.
«Думбия сейчас свободен и не против вернуться в Москву. Он всегда с большой теплотой вспоминал ЦСКА, и теперь, когда «армейцы» вернули Вагнера, почему бы и не возродить их легендарную связку? В любом случае, я уверен, что Думбия пригодился бы многим клубам РПЛ», – сказал Дюран.
Ранее стало известно, что в ЦСКА с большой долей вероятности вернется Вагнер Лав. Он должен подтвердить свой переход в московский клуб в понедельник.
- Думбия играл за ЦСКА в 2010-14 годах и в 2015 году.
- За москвичей форвард забил 95 мячей в 150 матчах.
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