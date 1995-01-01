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    Панченко открыл счет в товарищеском матче «Локомотив» – «Динамо»

    В эти минуты «Локомотив» и «Динамо» проводят товарищеский матч без зрителей.

    В начале второго тайма форвард динамовцев Кирилл Панченко открыл счет. Артур Юсупов выбросил мяч из-за боковой линии на линию штрафной, где его подхватил Панченко и точно пробил в угол ворот.

    На 31-й минуте игры пенальти не смог реализовать Алексей Миранчук.

    • РПЛ возобновится 19 июня. В чемпионате осталось провести восемь туров.
    • «Локомотив» идут в турнирной таблице на втором месте, «Динамо» шестое.

    Источник: Твиттер «Динамо»

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    Сегодня, 18:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +418

      GreyDM 1 час назад

      Панченко открыл, а Рыков сравнял в свои ворота((( 1-1 закончили

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