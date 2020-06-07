Панченко открыл счет в товарищеском матче «Локомотив» – «Динамо»

В эти минуты «Локомотив» и «Динамо» проводят товарищеский матч без зрителей.
В начале второго тайма форвард динамовцев Кирилл Панченко открыл счет. Артур Юсупов выбросил мяч из-за боковой линии на линию штрафной, где его подхватил Панченко и точно пробил в угол ворот.
На 31-й минуте игры пенальти не смог реализовать Алексей Миранчук.
- РПЛ возобновится 19 июня. В чемпионате осталось провести восемь туров.
- «Локомотив» идут в турнирной таблице на втором месте, «Динамо» шестое.
Источник: Твиттер «Динамо»