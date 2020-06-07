Панченко открыл счет в товарищеском матче «Локомотив» – «Динамо»

В эти минуты «Локомотив» и «Динамо» проводят товарищеский матч без зрителей.

В начале второго тайма форвард динамовцев Кирилл Панченко открыл счет. Артур Юсупов выбросил мяч из-за боковой линии на линию штрафной, где его подхватил Панченко и точно пробил в угол ворот.

На 31-й минуте игры пенальти не смог реализовать Алексей Миранчук.