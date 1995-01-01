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    Хавбек «Динамо» З Адеми может бесплатно перейти в «Спартак» или ЦСКА

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров прокомментировал информацию, что в РПЛ может переехать полузащитник хорватского «Динамо» Ариян Адеми. Есть вероятность бесплатного трансфера.

    «Адеми получает в Загребе около 1 миллиона евро в год. Эти деньги уже не подъемные для «Динамо», парню ищут команду. Игрок квалифицированный. Есть версия, что Адеми готовы отпустить бесплатно в знак уважения», – сказал инсайдер.

    • На игрока претендуют ЦСКА и «Спартак».
    • В текущем сезоне Адеми провел 11 матчей, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.
    • На рынке игрок оценивается в 5,5 миллиона евро.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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