Хавбек «Динамо» З Адеми может бесплатно перейти в «Спартак» или ЦСКА

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров прокомментировал информацию, что в РПЛ может переехать полузащитник хорватского «Динамо» Ариян Адеми. Есть вероятность бесплатного трансфера.

«Адеми получает в Загребе около 1 миллиона евро в год. Эти деньги уже не подъемные для «Динамо», парню ищут команду. Игрок квалифицированный. Есть версия, что Адеми готовы отпустить бесплатно в знак уважения», – сказал инсайдер.