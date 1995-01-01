Тарасов – о хейте в свою сторону: «Спокойно к этому отношусь. Живу так, как считаю нужным»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов не обращает внимание на людей, которым не нравится. Игрок не планирует угодить всем.

«Хейт в мою сторону? Вообще спокойно к этому отношусь! Не собираюсь нравиться всем! Живу так, как считаю нужным», – цитирует Тарасова «Чемпионат» со ссылкой на инстаграм футболиста.