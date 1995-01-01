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    Тарасов – о хейте в свою сторону: «Спокойно к этому отношусь. Живу так, как считаю нужным»

    Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов не обращает внимание на людей, которым не нравится. Игрок не планирует угодить всем.

    «Хейт в мою сторону? Вообще спокойно к этому отношусь! Не собираюсь нравиться всем! Живу так, как считаю нужным», – цитирует Тарасова «Чемпионат» со ссылкой на инстаграм футболиста.

    • Тарасов с февраля восстанавливался после перелома ноги.
    • Возобновление РПЛ состоится 21 июня.
    • «Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +705

      кто там 7 секунд назад

      Что же ты димочка, какой хейт?

      Это как в говно наступить, выругаться, забыть и дальше пойти. Так и с тобой, пока сам вонять не начнёшь, не вспоминают.

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      Рейтинг: +351

      Puddle 7 минут назад

      Живу так, как считаю нужным: в хлеву, в грязи, визжа и похрюкивая...

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