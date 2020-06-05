Телеграм-канал фанатов «Арсенала»: на матч со «Спартаком» пустят владельцев абонементов

Владельцы абонементов на домашние матчи «Арсенала» смогут посетить матч 23-го тура РПЛ против «Спартака». При себе фанаты должны иметь паспорт, информирует телеграм-канал болельщиков туляков.

«Итак, как всегда мы первые сообщаем вам!

Официально: матч со «Спартаком» пройдет со зрителями! Но на игру пустят только абонементщиков. И, внимание, по паспортам. То есть фамилия в абике и паспорте должна совпадать. Владельцы абиков займут свои места, за это можно не беспокоиться. Билеты на эту игру реализовываться не будут. Футбол возвращается!» – написал источник.