Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

    Телеграм-канал фанатов «Арсенала»: на матч со «Спартаком» пустят владельцев абонементов

    Владельцы абонементов на домашние матчи «Арсенала» смогут посетить матч 23-го тура РПЛ против «Спартака». При себе фанаты должны иметь паспорт, информирует телеграм-канал болельщиков туляков.

    «Итак, как всегда мы первые сообщаем вам!

    Официально: матч со «Спартаком» пройдет со зрителями! Но на игру пустят только абонементщиков. И, внимание, по паспортам. То есть фамилия в абике и паспорте должна совпадать. Владельцы абиков займут свои места, за это можно не беспокоиться. Билеты на эту игру реализовываться не будут. Футбол возвращается!» – написал источник.

    • Команды – соседи по турнирной таблице.
    • Сезон РПЛ возобновится 19 июня.
    • Ограничения связаны с пандемией коронавируса.

    Источник: телеграм-канал «ФК »Арсенал« Тула»

    Информационный канал фанатов тульского клуба. Аудитория - более 1,4 тысячи человек.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2020 22:15
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2648

      alarm 2 часа назад

      главное не пускать рылов, а то сразу устроят свинарник!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15512

      sssrspartak > alarm 2 часа назад

      как всегда параша алармовская здесь!позор овну аларму !

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76836
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru