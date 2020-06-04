«Ливерпуль» может купить у «Ромы» Дзаньоло

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло стал трансферной целью «Ливерпуля», утверждает Express.
По информации источника, английский клуб намерен купить 20-летнего футболиста этим летом.
Сумма трансфера может составить 53 миллиона фунтов. Не исключено, что «Ливерпуль» снизит стоимость итальянца за счет включения в сделку защитника Деяна Ловрена.
Сейчас хавбек восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки правого колена, произошедшего в январе.
- Дзаньоло выступает за «Рому» с лета 2018 года.
- Игрок провел за римлян 60 матчей, забил 12 голов и сделал четыре ассиста.
Источник: Express