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    «Ливерпуль» может купить у «Ромы» Дзаньоло

    Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло стал трансферной целью «Ливерпуля», утверждает Express.

    По информации источника, английский клуб намерен купить 20-летнего футболиста этим летом.

    Сумма трансфера может составить 53 миллиона фунтов. Не исключено, что «Ливерпуль» снизит стоимость итальянца за счет включения в сделку защитника Деяна Ловрена.

    Сейчас хавбек восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки правого колена, произошедшего в январе.

    • Дзаньоло выступает за «Рому» с лета 2018 года.
    • Игрок провел за римлян 60 матчей, забил 12 голов и сделал четыре ассиста.

    Источник: Express

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    04.06.2020 23:55
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