Sport Mediaset: «Локомотив» продлил аренду Жоау Мариу до конца июля

Полузащитник Жоау Мариу останется в «Локомотиве» до конца июля, утверждает Sport Mediaset.
Таким образом, португалец сможет доиграть сезон РПЛ в составе московской команды.
Сообщается, что зарплату футболисту в полном объеме будет выплачивать российский клуб.
- Права на хавбека принадлежат миланскому «Интеру».
- В текущем сезоне Мариу провел за «Локомотив» 15 матчей, забил один гол и сделал пять ассистов.
- У московского клуба есть право выкупить игрока за 18 миллионов евро.
Источник: Sport Mediaset