Sport Mediaset: «Локомотив» продлил аренду Жоау Мариу до конца июля

Полузащитник Жоау Мариу останется в «Локомотиве» до конца июля, утверждает Sport Mediaset.

Таким образом, португалец сможет доиграть сезон РПЛ в составе московской команды.

Сообщается, что зарплату футболисту в полном объеме будет выплачивать российский клуб.