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Sport Mediaset: «Локомотив» продлил аренду Жоау Мариу до конца июля

4 июня 2020, 20:20
2

Полузащитник Жоау Мариу останется в «Локомотиве» до конца июля, утверждает Sport Mediaset.

Таким образом, португалец сможет доиграть сезон РПЛ в составе московской команды.

Сообщается, что зарплату футболисту в полном объеме будет выплачивать российский клуб.

  • Права на хавбека принадлежат миланскому «Интеру».
  • В текущем сезоне Мариу провел за «Локомотив» 15 матчей, забил один гол и сделал пять ассистов.
  • У московского клуба есть право выкупить игрока за 18 миллионов евро.

Источник: Sport Mediaset
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Интер Мариу Жоау
Комментарии (2)
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СССР 1985
1591313712
Это логично как бы.
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BlackMurder
1591328192
Так себе игрок
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