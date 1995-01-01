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    УЕФА отстранил «Трабзонспор» от еврокубков на один сезон

    «Трабзонспор» пропустит следующий сезон еврокубков. УЕФА дисквалифицировал турецкий клуб на один розыгрыш за нарушение финансового фэйр-плей, информирует официальный сайт УЕФА.

    Дисциплинарные органы УЕФА доказали, что «Трабзонспор» не соответствует требованиям безубыточности.

    • «Трабзонспор» лидирует в турецкой Суперлиге.
    • Турнир возобновится на следующей неделе.
    • «Трабзонспор» шесть раз брал чемпионат Турции, последний – в прошлом веке.

    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1334

      Cleaner 2 минуты назад

      Трабзонспор наказали. А что там с Мансити? Опять наедут на Уефу и отделаются штрафом?

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