УЕФА отстранил «Трабзонспор» от еврокубков на один сезон

Трабзонспор наказали. А что там с Мансити? Опять наедут на Уефу и отделаются штрафом?
«Трабзонспор» пропустит следующий сезон еврокубков. УЕФА дисквалифицировал турецкий клуб на один розыгрыш за нарушение финансового фэйр-плей, информирует официальный сайт УЕФА.
Дисциплинарные органы УЕФА доказали, что «Трабзонспор» не соответствует требованиям безубыточности.
- «Трабзонспор» лидирует в турецкой Суперлиге.
- Турнир возобновится на следующей неделе.
- «Трабзонспор» шесть раз брал чемпионат Турции, последний – в прошлом веке.