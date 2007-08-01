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    Экс-тренер «Оренбурга» Емельянов: «Отставка была неожиданной, мне ничего не объяснили»

    Бывший главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов прокомментировал решение клуба отправить его в отставку.

    «Для меня это решение было неожиданным, мне никто ничего не объяснил. Поблагодарили за работу, сказали, что контракт закончен и продлен не будет. Я в свою очередь поблагодарил всех за то, что провел три года в «Оренбурге», и все.

    Были ли до этого момента претензии со стороны руководства? Нет, мы работали хорошо. Я вернулся в Оренбург, мы строили планы по подготовке к возобновлению сезона. Но назначили нового президента: Еремякин сменил Кияева. Буквально на следующий день меня вызвали и объявили о решении. Конечно, осадочек есть. Хотелось все довести до конца, думал, что мне дадут это сделать. Я готовился и настраивался работать.

    По результатам тоже все было неплохо, провалили только игру с «Сочи». В остальных матчах все было хорошо, даже со «Спартаком» мы показали содержательную игру. Думаю, и болельщики, и руководство могли быть довольны. Но обижаться не собираюсь, мы же не маленькие дети. Есть руководители — они все решают. Мне тут больше нечего добавить», — сказал Емельянов.

    • Емельянов возглавлял команду с 8 декабря. Клуб решил не продлевать с ним контракт.
    • Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ильшат Айткулов.
    • «Оренбург» по итогам 22 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1549

      Ганнибал Лектор 32 минуты назад

      В общем, Оренбург настроился на выход, туда, в ФНЛ

      0
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      Рейтинг: +8012

      derrik2000 2 часа назад

      На Сёмина нацелились?
      Или на Венгера??? ))))

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