Защитник «Аякса» Дест может перейти в «ПСЖ»

«ПСЖ» проявляет предметный интерес к правому защитнику «Аякса» Серджино Десту, сообщает France Football.

По информации источника, парижский клуб видит в американце замену для Тома Менье, у которого в конце месяца истечет контракт.

Амстердамцы оценивают 19-летнего футболиста в 20 миллионов евро.