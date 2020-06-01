Защитник «Аякса» Дест может перейти в «ПСЖ»

«ПСЖ» проявляет предметный интерес к правому защитнику «Аякса» Серджино Десту, сообщает France Football.
По информации источника, парижский клуб видит в американце замену для Тома Менье, у которого в конце месяца истечет контракт.
Амстердамцы оценивают 19-летнего футболиста в 20 миллионов евро.
- Дест – воспитанник «Аякса».
- В сезоне-2019/20 игрок провел за команду 36 матчей, забил два гола и сделал шесть ассистов.
- Ранее интерес к фулбеку обозначили «Барселона» и «Бавария».
Источник: France Football