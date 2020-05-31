Камавинга настроен на летний переход в «Реал»

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга готов летом перейти в мадридский «Реал», информирует AS. Испанцы уже выходили на окружение футболиста.

У француза были другие варианты, но он предпочел «Реал». Испанцы согласились на приобретение Камавинги после того как не смогли договориться о трансфере Поля Погба.