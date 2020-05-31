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    Камавинга настроен на летний переход в «Реал»

    Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга готов летом перейти в мадридский «Реал», информирует AS. Испанцы уже выходили на окружение футболиста.

    У француза были другие варианты, но он предпочел «Реал». Испанцы согласились на приобретение Камавинги после того как не смогли договориться о трансфере Поля Погба.

    • Рыночная стоимость Камавинга – 37,5 миллиона евро.
    • В сезоне-2019/20 игрок провел за «Ренн» 36 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.
    • «Ренн» в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.

    Источник: AS

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