Зелимхан Бакаев: «Уже терпения нет, хочу тренироваться»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, болеющий коронавирусом, хочет как можно быстрее вернуться к тренировкам. Команда уже работает в Тарасовке.
«Надеюсь, что скоро всe пройдeт: уже терпения нет, хочу тренироваться, играть. Но здоровье – как моe, так и партнeров – важнее всего. Очень жду возвращения на поле!» – сказал футболист.
- «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
- Чемпионат планируют возобновить 21 июня.
- Бакаев в сезоне чемпионата провел 20 матчей, забил четыре гола, сделал восемь результативных пасов.
Источник: твиттер сборной России