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    Зелимхан Бакаев: «Уже терпения нет, хочу тренироваться»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, болеющий коронавирусом, хочет как можно быстрее вернуться к тренировкам. Команда уже работает в Тарасовке.

    «Надеюсь, что скоро всe пройдeт: уже терпения нет, хочу тренироваться, играть. Но здоровье – как моe, так и партнeров – важнее всего. Очень жду возвращения на поле!» – сказал футболист.

    • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
    • Чемпионат планируют возобновить 21 июня.
    • Бакаев в сезоне чемпионата провел 20 матчей, забил четыре гола, сделал восемь результативных пасов.

    Источник: твиттер сборной России

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    30.05.2020 16:33
    Комментарии17
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      Рейтинг: +15332

      sssrspartak 6 часов назад

      БОМБАРДИР !САЙТ ЗАКРЫЛ БЫСТРООООООООООООО

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15332

      sssrspartak 7 часов назад

      ЗАКРЫВАЙТЕ В ЗАДНИЦУ ВАШ САЙТ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15332

      sssrspartak > sssrspartak 7 часов назад

      НЕ ПОМОЖЕТ!ТАМ ЛИТЕЙКА В СПОНСОРАХ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +139

      Puddle > sssrspartak 27 минут назад

      сам с собой хрюкаешь что ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3196

      Борат 7 часов назад

      Мы тоже с нетерпением ждём новые свино*бы !!! Чтобы было очень стыдно за пищевик ! Гыгы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15332

      sssrspartak > Борат 7 часов назад

      ЗАТКНИ СВОЕ ХАЙЛО!И ПСИНУ ВАШУ ЗАТКНИ!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3196

      Борат > sssrspartak 3 часа назад

      Хрю хрю !
      Гыгы

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -235

      Бoрат > Борат 1 час назад

      Что козочки и овечки отходят на второй план ? Гыгыгы .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +139

      Puddle > sssrspartak 26 минут назад

      Хрю хрю !
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +13248

      vka1970 8 часов назад

      Ждём тебя Зелимхан. Отсиди на карантине и вперёд.В бой.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +139

      Puddle > vka1970 28 минут назад

      Бой его ждет в бане на вениках!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      Puddle 9 часов назад

      Хрюкаев может у Джаника Ананидзе спросить что делать, когда нет терпения. Гыыыы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1783

      "supermax" > Puddle 8 часов назад

      а вот и паДДла не сдержалась

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1072

      Aston > Puddle 8 часов назад

      Ты сначала свою глотку от помойных конечностей своих петухов боратки и алярмы освободи,потом кукарекать будешь

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15332

      sssrspartak > Aston 7 часов назад

      НЕ ПОЙМЕТ!ЭТИ АЛАРМОБОРАТЫ ПОЛНОЕ ЧМО

      2
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      Рейтинг: -235

      Бoрат > Aston 1 час назад

      Ты не прав - конечности мы никакие не используем , нам сил в других членах хватает . Гыгыгы . Ну разве что иногда . Гыгыгы .

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      Puddle > sssrspartak 19 минут назад

      Ну и бомбит же тебя, хрюндель!

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