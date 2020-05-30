Цорн опроверг информацию о переговорах «Спартака» с Глушаковым

Народ, смотрите ширше.Или ширее как говорил самозабвенный Михал Сергеевич. Ахмат по слухам сказал банщику топать в баню за новым контрактом.Вот Глушак и платит разным шелкопёрам чтоб статейку тиснули по тому или иному поводу.Кстати источник из той же оперы где Аршавина чуть в Барсу на Месси не обменяли.Имеющий голову, да подумает.
Телеграм-канал Mash сообщил, что «Спартак» дал предварительное согласие на возвращение из «Ахмата» полузащитника Дениса Глушакова.
Генеральный директор московского клуба Томас Цорн заявил, что данная информация не соответствует действительности.
«Мы не ведем переговоры с Глушаковым», – сказал Цорн.
- 33-летний Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
- По окончании текущего сезона истекает контракт хавбека с «Ахматом» и он может стать свободным агентом.