Цорн опроверг информацию о переговорах «Спартака» с Глушаковым

Телеграм-канал Mash сообщил, что «Спартак» дал предварительное согласие на возвращение из «Ахмата» полузащитника Дениса Глушакова.

Генеральный директор московского клуба Томас Цорн заявил, что данная информация не соответствует действительности.

«Мы не ведем переговоры с Глушаковым», – сказал Цорн.