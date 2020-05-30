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    Цорн опроверг информацию о переговорах «Спартака» с Глушаковым

    Телеграм-канал Mash сообщил, что «Спартак» дал предварительное согласие на возвращение из «Ахмата» полузащитника Дениса Глушакова.

    Генеральный директор московского клуба Томас Цорн заявил, что данная информация не соответствует действительности.

    «Мы не ведем переговоры с Глушаковым», – сказал Цорн.

    • 33-летний Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
    • По окончании текущего сезона истекает контракт хавбека с «Ахматом» и он может стать свободным агентом.

    Источник: Sport24

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    30.05.2020 15:44
    Комментарии12
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      Рейтинг: +13248

      vka1970 8 часов назад

      Народ, смотрите ширше.Или ширее как говорил самозабвенный Михал Сергеевич. Ахмат по слухам сказал банщику топать в баню за новым контрактом.Вот Глушак и платит разным шелкопёрам чтоб статейку тиснули по тому или иному поводу.Кстати источник из той же оперы где Аршавина чуть в Барсу на Месси не обменяли.Имеющий голову, да подумает.

      1
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      Рейтинг: +1290

      afw13 8 часов назад

      стыдно за бората и его личного банщика пудля)))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +556

      Граф2019 9 часов назад

      скупая слеза капает с конца...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1290

      afw13 > Граф2019 8 часов назад

      ...бората после совместного с пудлем посещения парилки?)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16871

      DOCTOR PENALTY 9 часов назад

      Неужели Ромашка опять зацветает?.. Такое только в страшном сне может присниться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3196

      Борат 10 часов назад

      Без глушака и ананидзы не будет у рылов никаких трофеев !
      В пищевике есть и другие лидеры на букву П, но эти двое самые авторитетные !
      Гыгы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      Puddle > Борат 9 часов назад

      например, лидер раздевалки Шашлыкия

      0
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      Рейтинг: +7771

      BRO_football 10 часов назад

      Да кому сейчас нужно это бревно? Пусть с Ахматом в пердиве выступает

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      Puddle 10 часов назад

      Конечно надо подписывать Хрюшакова. Лучший банщик после Де Зеува!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4053

      Alekxei Z. 10 часов назад

      Чистой воды троллинг.
      Подарок для борота и его друзьям. Вперёд ушлёпки, бомбардир вас любит.

      3
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      Рейтинг: +6022

      Сильвербой 10 часов назад

      Да, пора подписывать, давно уже скандалов не было в Спартаке...Два дня уже целых прошло как Гулиева нагнули...Широкова можно в штат взять, аналитиком каким-нибудь

      2
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      Рейтинг: +1652

      neim 10 часов назад

      Да уж, Ахмат, похоже будет последней командой в карьере Глушакова.

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