Роналду – второй в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира, Месси – третий

Основной доход это рекламные контракты. Главное тут раскрутить своё имя. Махая ракеткой или пиная мяч таких денег не заработать.
Forbes опубликовал новый рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Лидером оказался теннисист Роджер Федерер (зарабатывает в год 106,3 миллиона долларов).
На втором месте расположился Криштиану Роналду (105 миллионов). Третий – Лионель Месси (104 миллиона). Из футболистов в топ-десять также попал Неймар (95,5 миллионов).
- Роналду – действующий чемпион Европы.
- И «Барселона», и «Ювентус» лидируют в своих чемпионатах.
- И Примера, и Серия А должны возобновиться в июне.