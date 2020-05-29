Роналду – второй в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира, Месси – третий

Forbes опубликовал новый рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Лидером оказался теннисист Роджер Федерер (зарабатывает в год 106,3 миллиона долларов).

На втором месте расположился Криштиану Роналду (105 миллионов). Третий – Лионель Месси (104 миллиона). Из футболистов в топ-десять также попал Неймар (95,5 миллионов).