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    Роналду – второй в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира, Месси – третий

    Forbes опубликовал новый рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Лидером оказался теннисист Роджер Федерер (зарабатывает в год 106,3 миллиона долларов).

    На втором месте расположился Криштиану Роналду (105 миллионов). Третий – Лионель Месси (104 миллиона). Из футболистов в топ-десять также попал Неймар (95,5 миллионов).

    • Роналду – действующий чемпион Европы.
    • И «Барселона», и «Ювентус» лидируют в своих чемпионатах.
    • И Примера, и Серия А должны возобновиться в июне.

    Источник: Forbes

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    29.05.2020 21:33
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3137

      Давид59 1 час назад

      Основной доход это рекламные контракты. Главное тут раскрутить своё имя. Махая ракеткой или пиная мяч таких денег не заработать.

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      Рейтинг: +1462

      Бомбардиръ 11 часов назад

      Отстегнули бы эти толстосумы немного деньжат бедному сайту Бомбардир на Конкурс Прогнозов...

      1
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      Рейтинг: +3072

      Hektor 84 > Бомбардиръ 8 часов назад

      Лучше на хороших новостников!!!

      1
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      Рейтинг: +3965

      vladik12 > Hektor 84 2 часа назад

      Чем местные тебя не устраивают?)

      0
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