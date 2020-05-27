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    «Арсенал»: «Конечно, мы – за скорейшее возвращение болельщиков. В Туле каждая игра превращается в праздник»

    Глава тульского «Арсенала» Гурам Аджоев согласен, что зрители на матчи РПЛ должны вернуться как можно скорее. На эту тему ведется рабочий диалог с правительством страны.

    «Тут даже не о чем говорить. Как только появится возможность, болельщиков нужно возвращать на трибуны. Потому что футбол со зрителями и без них — это две разные игры. Думаю, с этим никто не будет спорить. Футбол и существует для болельщиков. Они создают непередаваемую атмосферу, делятся с игроками своими эмоциями, мотивируют футболистов. А для Тулы это особенно актуальный вопрос, так как у нас каждая домашняя игра превращается в праздник. И нам поддержка трибун крайне необходима.

    Поэтому мы, конечно, поддерживаем скорейшее возвращение болельщиков. Разумеется, с соблюдением всех медицинских требований и норм, потому что здоровье людей — это самое главное», – сказал Аджоев.

    • РПЛ должна возобновиться 21 июня. Осталось провести восемь туров.
    • В турнирной таблице с девятиочковым отрывом лидирует «Зенит».
    • «Арсенал» в таблице идет седьмым.

    Источник: «Чемпионат»

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    27.05.2020 19:07
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