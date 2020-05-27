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    «Лидс» – самая ненавистная команда Англии по рейтингу English Football Statistician

    Портал English Football Statistician определил самую ненавистную команду Англии.

    Главным критерием было количество песен и кричалок фанатов в адрес того или иного клуба.

    Список возглавил «Лидс». За ним расположились «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

    Топ-10 самых ненавистных клубов Англии:

    1. «Лидс» – 117 кричалок;

    2. «Ливерпуль» – 50;

    3. «Тоттенхэм» – 42;

    4. «Манчестер Сити» – 39;

    5. «Сандерленд» – 35;

    6. «Манчестер Юнайтед» – 34;

    7. «Ньюкасл» – 33;

    8. «Челси» – 29;

    9. «Бирмингем» – 25;

    10. «Арсенал» – 21.

    Источник: English Football Statistician

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    27.05.2020 11:37
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1927

      Danish Dynamite 3 часа назад

      Никогда бы не подумал! Ну и ладно ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +118

      Puddle 21 час назад

      Про хряков кричалок больше, чем все английские вместе взятые! Печенёёёён!!!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +16827

      DOCTOR PENALTY 27 мая, 14:01

      Если взять за главный критерий комменты с Бомбардира, то в РПЛ лидер будет - ………, ну вы сами понимаете.

      0
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      Рейтинг: +2712

      solodealer 27 мая, 12:54

      ПРЕЛЮБОПЫТНО!!!!!!
      И, само главное, ЕСТЬ ЛОГИКА!
      Ненавидят, в принципе, настоящих лучших и лидеров! Тупо потому, что совокупное сообщество болелвсех остальных клубов - БОЛЬШЕ!)))
      Зато у нас, если верить офииальной прессе, наши "лидеры" - самые любимые)))
      ВСЯ ГОЛОЖОПАЯ И ОБОБРАННАЯ СТРАНА ПРОСТО ЖИТЬ НЕ МОЖЕТ БЕЗ ТОГО, ЧТОБЫ ПОУМиЛЯТЬСЯ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ УСПЕХАМИ НАШИХ ДВУХ НЕПОВТОРИМЫХ СТОЛИЦ)))) Ну просто бессонными ночами смотрят жители Калининграда, Самары, Тюменю, Тамбова, Махпчкалы и проч.. на гениального Зюбу...слушают его словесные откровения...И ПЛАЧУТ ОТ СЧАСТЬЯ....и плачут...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3126

      Борат 27 мая, 12:06

      ну в россии понятное дело самая популярная это -
      я никогда не устану повторять е5 спартак е5 !!!!!!!!!!!

      гыгы

      5
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      Рейтинг: +2712

      solodealer > Борат 27 мая, 13:03

      YAHOOею!)))+

      0
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      Рейтинг: +15212

      sssrspartak > Борат 27 мая, 13:27

      самые дибильные фанаты - это алармобораты!

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