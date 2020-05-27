«Лидс» – самая ненавистная команда Англии по рейтингу English Football Statistician

Портал English Football Statistician определил самую ненавистную команду Англии.

Главным критерием было количество песен и кричалок фанатов в адрес того или иного клуба.

Список возглавил «Лидс». За ним расположились «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Топ-10 самых ненавистных клубов Англии:

1. «Лидс» – 117 кричалок;

2. «Ливерпуль» – 50;

3. «Тоттенхэм» – 42;

4. «Манчестер Сити» – 39;

5. «Сандерленд» – 35;

6. «Манчестер Юнайтед» – 34;

7. «Ньюкасл» – 33;

8. «Челси» – 29;

9. «Бирмингем» – 25;

10. «Арсенал» – 21.