Скира: «Ливерпуль» намерен завершить сделку по Вернеру в ближайшие недели»

«Ливерпуль» продолжает работу над трансфером форварда «Лейпцига» Тимо Вернера. Заполучить игрока хочет лично главный тренер Юрген Клопп.

«Вернер – первый выбор для Клоппа. Для него готова зарплата 10 миллионов евро в год без учета бонусов. «Ливерпуль» намерен закрыть сделку в ближайшие недели», – информирует журналист Николо Скира.