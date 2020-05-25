Скира: «Ливерпуль» намерен завершить сделку по Вернеру в ближайшие недели»

«Ливерпуль» продолжает работу над трансфером форварда «Лейпцига» Тимо Вернера. Заполучить игрока хочет лично главный тренер Юрген Клопп.
«Вернер – первый выбор для Клоппа. Для него готова зарплата 10 миллионов евро в год без учета бонусов. «Ливерпуль» намерен закрыть сделку в ближайшие недели», – информирует журналист Николо Скира.
- На прошлой неделе Вернер установил личный рекорд по голам за сезон Бундеслиги.
- Вернер занимает второе место в гонке бомбардиров Бундеслиги. Лидирует в ней Роберт Левандовски.
- «Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (69 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.