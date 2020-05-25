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    Скира: «Ливерпуль» намерен завершить сделку по Вернеру в ближайшие недели»

    «Ливерпуль» продолжает работу над трансфером форварда «Лейпцига» Тимо Вернера. Заполучить игрока хочет лично главный тренер Юрген Клопп.

    «Вернер – первый выбор для Клоппа. Для него готова зарплата 10 миллионов евро в год без учета бонусов. «Ливерпуль» намерен закрыть сделку в ближайшие недели», – информирует журналист Николо Скира.

    • На прошлой неделе Вернер установил личный рекорд по голам за сезон Бундеслиги.
    • Вернер занимает второе место в гонке бомбардиров Бундеслиги. Лидирует в ней Роберт Левандовски.
    • «Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (69 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    25.05.2020 15:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1052

      mig28 25 мая 2020, 16:42

      Ну тут сколько угодно можно ждать...игрок и команда заинтересованы в сотрудничестве, так что сделка состоится

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