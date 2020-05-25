Жоао Карлос – о чемпионстве «Анжи»: «Убежден, что золото никуда бы от нас не уплыло, если бы Керимов продолжил вкладывать средства»

Бывший защитник «Анжи» и «Спартака» Жоао Карлос считает, что махачкалинская команда могла стать чемпионом России, если бы бывший владелец клуба Сулейман Керимов не прекратил финансирование проекта.

– Почему, с вашей точки зрения, этот проект лопнул?

– По правде говоря, я так и не понял. Когда-нибудь я задам этот вопрос Керимову, поинтересуюсь, почему он перестал вкладывать средства в «Анжи», почему поставил крест на мечте тысяч дагестанцев. Да, мы не стали чемпионами России, а только пробились в Лигу Европы. Но я абсолютно убежден, что золото никуда бы от нас не уплыло. У нас была очень хорошая команда – и результат точно бы пришел.

Мы начали, если не ошибаюсь, с двух или трех ничьих, хотя заслуживали в тех матчах большего. Нам не хватило времени для того, чтобы созреть как команде. Но мы были на правильном пути и непременно пробились бы в Лигу чемпионов. Мало кто знает, но мы действительно грезили этой целью. Поверьте человеку, который одним из первых пришел в тот «Анжи» и одним из последних из него ушел. Позже с командой расстался только Жусилей. В общей сложности я провел в «Анжи» два с половиной года, это было прекрасное время, за что я искренне благодарен Керимову, всему дагестанскому народу. Этот период мне никогда не забыть.

Бразилец выступал за «Анжи» с января 2011-го по август 2013-го года.

После этого Карлос два сезона провел в «Спартаке».

Жоао Карлос: «Иногда казалось, что в России все болеют за «Спартак»