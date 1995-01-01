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    Жоао Карлос: «Иногда казалось, что в России все болеют за «Спартак»

    Бывший защитник «Анжи» и «Спартака» Жоао Карлос вспомнил о своем периоде карьеры в московском клубе.

    – Какие воспоминания у вас остались о «Спартаке»?

    – Наилучшие. «Спартак» совсем не похож на «Анжи». Эта команда намного популярнее, по-настоящему народная. «Спартак» – это торсида. Куда бы ты ни ехал играть, везде чувствовал сумасшедшую поддержку болельщиков, их объятия. Иногда казалось, что в России все болеют за «Спартак». Почти на каждой игре собирался целый стадион, поэтому давление на игроков было огромным.

    К большому сожалению, в «Спартаке» у меня было много травм и я сыграл не так много матчей, как хотелось бы. Но все равно некоторые из них врезались в память, в первую очередь встречи с ЦСКА и «Зенитом», которые неизменно проходили при аншлаге. Да почти на всех выездах спартаковцы собирали максимальную аудиторию.

    – Зарплата в «Спартаке» у вас наверняка была заметно меньше, чем в «Анжи»?

    – Нет, в Москве меня тоже ценили высоко. Вероятно, потому, что до этого я регулярно играл за «Анжи», причем в звездной компании. Признаться, перед переходом в «Спартак» у меня было несколько предложений из Европы, Бразилии и из той же России. Но мы с моим агентом выбрали «Спартак». Не в последнюю очередь потому, что моя игра нравилась Карпину, тогдашнему тренеру команды.

    Так что зарплату в «Спартаке» я получал примерно такую же, как в «Анжи». Другое дело, что в махачкалинском клубе премиальные были больше. Вот здесь – да, разница была, и существенная.

    • Бразилец выступал за «Спартак» с 2013 по 2015 год.
    • До этого он два с половиной сезона провел в «Анжи».

    Источник: Sportbox

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3066

      Борат 44 минуты назад

      то то вся страна гуляет когда пищевиков раком ставят !
      в РФ самый лучший праздник это свино*б !
      гыгы

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