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    Угадай бывшего футболиста по новой профессии

    «СЭ»: Николич прилетит в Москву на этой неделе

    Стало известно, когда должен прибыть в Москву новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич.

    По информации «СЭ», в клубе ожидают прилета сербского специалиста до конца текущей недели.

    • Николич заключил с «Локо» контракт по схеме «2+2».
    • Соглашение вступит в силу 1 июня.
    • Команда по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:33
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8

      ЧьиРянькoff 1 час назад

      Я Снова Решил Поиграть Со Свиньями

      Принимаются прогнозы на баттл ВОСЬМИХОДОВОЧКА Подсчет по схеме 5-3-2 :

      21.06. 16:00 Арсенал Тула - Спартак Москва
      28.06. 16:00 Спартак Москва - Уфа
      01.07. 16:00 ЦСКА - Спартак Москва
      05.07. 16:00 Спартак Москва - Тамбов
      08.07. 16:00 Спартак Москва - Локомотив Москва
      12.07. 16:00 Сочи - Спартак Москва
      15.07. 16:00 Спартак Москва - Ахмат
      22.07. 14:00 Рубин - Спартак Москва

      Ты же знаешь, что люди изобрели футбол и баттлы
      так вот - баттлы, которые про футбол заканчиваются результатами
      те баттлы, которые без результатов - ничем не становятся

      0
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      Рейтинг: +5755

      Антибиотик 1 час назад

      Счастье то какое. Оркестр уже заказали?

      2
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      Рейтинг: +786

      фанат джигурды > Антибиотик 10 минут назад

      Красную дорожку уже в аэропорт привезли.

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