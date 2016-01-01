«СЭ»: Николич прилетит в Москву на этой неделе

Я Снова Решил Поиграть Со Свиньями
Принимаются прогнозы на баттл ВОСЬМИХОДОВОЧКА Подсчет по схеме 5-3-2 :
21.06. 16:00 Арсенал Тула - Спартак Москва
28.06. 16:00 Спартак Москва - Уфа
01.07. 16:00 ЦСКА - Спартак Москва
05.07. 16:00 Спартак Москва - Тамбов
08.07. 16:00 Спартак Москва - Локомотив Москва
12.07. 16:00 Сочи - Спартак Москва
15.07. 16:00 Спартак Москва - Ахмат
22.07. 14:00 Рубин - Спартак Москва
Ты же знаешь, что люди изобрели футбол и баттлы
так вот - баттлы, которые про футбол заканчиваются результатами
те баттлы, которые без результатов - ничем не становятся
Стало известно, когда должен прибыть в Москву новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич.
По информации «СЭ», в клубе ожидают прилета сербского специалиста до конца текущей недели.
- Николич заключил с «Локо» контракт по схеме «2+2».
- Соглашение вступит в силу 1 июня.
- Команда по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.