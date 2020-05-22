Владелец «Лидса» Киннер: «Будет национальный позор, если Бундеслига, Серия А или Примера доиграют сезон, а АПЛ – нет»

Ангус Киннер, владелец «Лидса», полагает, что сезон АПЛ и Чемпионшипа надо доиграть, если обстановка будет позволять. Он провел сравнение с другими чемпионатами.

«Спорт должен перестать выдвигать проблемы, а должен их решать. Это будет национальный позор, если АПЛ и Чемпионшип не доиграют сезон, но это сделают Бундеслига, Серия А или Примера.

Возможность доиграть становится все более осязаемой. Позиция «Лидса»: сезон завершить надо там, где начали, – на поле», – размещены слова Киннера на Yorkshire Evening Post.