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    Владелец «Лидса» Киннер: «Будет национальный позор, если Бундеслига, Серия А или Примера доиграют сезон, а АПЛ – нет»

    Ангус Киннер, владелец «Лидса», полагает, что сезон АПЛ и Чемпионшипа надо доиграть, если обстановка будет позволять. Он провел сравнение с другими чемпионатами.

    «Спорт должен перестать выдвигать проблемы, а должен их решать. Это будет национальный позор, если АПЛ и Чемпионшип не доиграют сезон, но это сделают Бундеслига, Серия А или Примера.

    Возможность доиграть становится все более осязаемой. Позиция «Лидса»: сезон завершить надо там, где начали, – на поле», – размещены слова Киннера на Yorkshire Evening Post.

    • «Лидс» лидирует в Чемпионшипе.
    • Возобновление АПЛ ожидается 12 или 19 июня.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 326000 человек.

    Источник: Yorkshire Evening Post

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