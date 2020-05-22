Семин – об интервью Кикнадзе: «Надо вводить лицензирование для руководителей клубов»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не захотел комментировать интервью гендиректора московского клуба Василия Кикнадзе.

«Не буду комментировать. Надо вводить лицензирование для руководителей клубов», – сказал Семин.

Идею про лицензирование одобрил бывший гендиректор «Локо» Илья Геркус.

«Согласен, крутая мысль», – написал он в твиттере.