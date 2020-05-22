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    Семин – об интервью Кикнадзе: «Надо вводить лицензирование для руководителей клубов»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не захотел комментировать интервью гендиректора московского клуба Василия Кикнадзе.

    «Не буду комментировать. Надо вводить лицензирование для руководителей клубов», – сказал Семин.

    Идею про лицензирование одобрил бывший гендиректор «Локо» Илья Геркус.

    «Согласен, крутая мысль», – написал он в твиттере.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:25
    Комментарии9
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      Рейтинг: +57156

      Chernyi Lis 31 минуту назад

      нууу палыч..ни такого ждали от тебя твои болелы..видать тут есть договоренность о чем то промолчать обоим..

      0
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      Рейтинг: +128

      Aleksey! 1 час назад

      Думаю, Юрий Павлович был уверен, что сезон дадут доиграть с командой и расстанутся по-хорошему....но всюду откаты на всяких этих приглашениях типа "топовых" тренеров и игроков...

      1
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      Рейтинг: +1045

      Иван Петров 1986 1 час назад

      У нас руководителем может быть и вор и бандит, а лицензировать его будет другой более крутой бандит или вор.

      4
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      Рейтинг: +57156

      Chernyi Lis > Иван Петров 1986 28 минут назад

      не только у нас! во всем мире! если следишь хоть немного за политикой..

      1
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      Рейтинг: +57156

      Chernyi Lis > Иван Петров 1986 26 минут назад

      а давай по отдельности украина-кто там? сша-там что?

      1
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      Рейтинг: +1255

      afw13 1 час назад

      справки из дурки, из наркологии, ну и далее по списку) кикнадзе по ходу сразу бы сдулся)))

      3
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      Рейтинг: +16772

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Не поможет, такие, как кикнадзе без мыла в жопу залезают.

      2
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      Рейтинг: +1397

      Genz 1 час назад

      Надо давить морально на Кикнадзе всем миром. Залайкать и **********

      1
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      Рейтинг: +1397

      Genz > Genz 1 час назад

      Запид..рить

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