Семин – об интервью Кикнадзе: «Надо вводить лицензирование для руководителей клубов»

нууу палыч..ни такого ждали от тебя твои болелы..видать тут есть договоренность о чем то промолчать обоим..
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не захотел комментировать интервью гендиректора московского клуба Василия Кикнадзе.
«Не буду комментировать. Надо вводить лицензирование для руководителей клубов», – сказал Семин.
Идею про лицензирование одобрил бывший гендиректор «Локо» Илья Геркус.
«Согласен, крутая мысль», – написал он в твиттере.
Согласен, крутая мысль https://t.co/NDtvy4NSmy— Илья Геркус (@ilgerkus) May 22, 2020