Григорий Иванов: «Не понимаю «Спартак». У него очень хорошая академия, куда деваются мальчишки оттуда?»

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил политику «Спартака» по привлечению в состав собственных воспитанников. Функционер ее не понимает.

«У «Спартака» неограниченные возможности. Они много покупают дорогих футболистов. Не понимаю, у них очень хорошая школа, очень хорошая академия, много мальчишек со всей страны привозят. И куда потом эти мальчишки деваются? Когда они иностранца нового привезут, смотришь: «Ну, дайте же шанс своему молодому». Скажите, что в этом году не будете чемпионами, потому что хотите играть своими молодыми игроками», – сказал Иванов в эфире ютуб-канала E1.RU.