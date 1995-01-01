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    Григорий Иванов: «Не понимаю «Спартак». У него очень хорошая академия, куда деваются мальчишки оттуда?»

    Президент «Урала» Григорий Иванов оценил политику «Спартака» по привлечению в состав собственных воспитанников. Функционер ее не понимает.

    «У «Спартака» неограниченные возможности. Они много покупают дорогих футболистов. Не понимаю, у них очень хорошая школа, очень хорошая академия, много мальчишек со всей страны привозят. И куда потом эти мальчишки деваются? Когда они иностранца нового привезут, смотришь: «Ну, дайте же шанс своему молодому». Скажите, что в этом году не будете чемпионами, потому что хотите играть своими молодыми игроками», – сказал Иванов в эфире ютуб-канала E1.RU.

    • Москвичи в РПЛ идут восьмыми.
    • «Урал» занимает десятое место.
    • РПЛ планируют возобновить 21 июня.

    Источник: ютуб-канал E1.RU

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +14712

      bset 11 минут назад

      Кто-то из мальчишек карманником становится, кто-то бомжом, кто-то болгарский Месси, а большинство в ФНЛ играют.

      0
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      Рейтинг: +2423

      alarm 26 минут назад

      позор тарасятнику!

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