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  • Григорий Иванов: «Не понимаю «Спартак». У него очень хорошая академия, куда деваются мальчишки оттуда?»

Григорий Иванов: «Не понимаю «Спартак». У него очень хорошая академия, куда деваются мальчишки оттуда?»

20 мая 2020, 22:26
8

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил политику «Спартака» по привлечению в состав собственных воспитанников. Функционер ее не понимает.

«У «Спартака» неограниченные возможности. Они много покупают дорогих футболистов. Не понимаю, у них очень хорошая школа, очень хорошая академия, много мальчишек со всей страны привозят. И куда потом эти мальчишки деваются? Когда они иностранца нового привезут, смотришь: «Ну, дайте же шанс своему молодому». Скажите, что в этом году не будете чемпионами, потому что хотите играть своими молодыми игроками», – сказал Иванов в эфире ютуб-канала E1.RU.

  • Москвичи в РПЛ идут восьмыми.
  • «Урал» занимает десятое место.
  • РПЛ планируют возобновить 21 июня.

Источник: ютуб-канал E1.RU
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Иванов Григорий
Комментарии (8)
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MDAR
1590005484
Аналогичный вопрос ЦСКА, Зениту, Локо, по Краснодару вопросов меньше. Все хотят здесь и сейчас. Для всех хозяев футбол это бизнес, и они хотят как минимум, не потерять деньги. Но есть "паразиты" которые прийдя в клуб хотят заработать как можно больше пока они у руля. Я про директоров, агентов и прочей шушаре, которые тормозят развитие молодых. Есть агент и есть директор клуба работающий с этим агентом. В молодежке есть перспективный молодой игрок с которым работает другой агент. Тогда директор предлагает сменить агента, чтобы играть в основной команде. Игрок отказывается и его сливают. Примерно вот по такому сценарию пропадают перспективные игроки. Плюс к этому суенарю: есть более менее хороший игрок, ему делают "рекламу"через продажных журналистов. Типа им интересуется.....Реал и это агент может его туда устроить. В итоге у парня сносит башню и он готов работать с этим агентом, но потом после продажи и распила денег, его сажают на лавку. Я думаю сам Иванов все прекрасно знает. К чему подобные высказывания???
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CSKA471
1590005974
А король то голый
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New Life
1590008377
Это не секрет - Федун отправляет их в сибирь на месторождения нефть качать, а совсем неспособные в синит переходят.
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Play
1590038025
Ну у Спартака хотя бы воспитанники академии стабильно играют если не в Спартаке, то в других клубах Премьер-Лиги, вон Ростов уже лет десять только ими и живёт. А вот к другим клубам почему не возникает таких вопросов? Где молодёжь Зенита? Который обладает гораздо большими возможностями. Где хвалёная молодёжь ЦСКА, которая обыгрывает Бенфику и Реал? Если взять количество воспитанников Спартака в РПЛ, то это наибольший показатель среди всех клубов уже много лет. Да, в элите мало кто задерживается, но на высоком уровне стабильно играют многие.
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житель СПб
1590041460
Самый главный вопрос для всех элитных клубов России! Да и не для элитных. Это только в кино показывают идею, как собралась молодежь, воодушевилась, и да как стала чемпионом... Хотя - вот в Англии же смогли (пусть и при определенной поддержке) в Лестере реализовать?! Думаю, что и у нас такое возможно. Значит, дело прежде всего в ПСИХОЛОГИИ. Уничтожают у нас молодых футболистов морально - да, и как пишут ниже, коррупция безумная...
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