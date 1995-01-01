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    Тренер «Махачкалы» Агаларов: «Пока живы, держимся. Нельзя сказать, что по трупам ходим»

    Главный тренер «Махачкалы» Руслан Агаларов высказался о ситуации с коронавирусом в Дагестане.

    «Пока мы живы, держимся. Нельзя сказать, что мы по трупам ходим. Некоторые работают, соблюдают ограничения. Ситуация сложная, у нас много людей, которые лечатся на дому, в больницы обращаются не все. Почему? Больницы были не готовы к такому наплыву людей. Да и люди тоже… В такой ситуации хочется спросить себя: «А что не так сделал я?». Надо было слушать рекомендации врачей и сидеть дома.

    У нас при заболеваниях везли в районные больницы или в Махачкалу, если болезнь серьезная. В селах и районах нет оборудования, медикаментов. А в больницах Махачкалы уже мест нет, вот и люди лечатся дома сами – им особо некуда идти! Наверное, так происходит не только в Дагестане. Но смотришь статистику по республике и понимаешь, насколько ситуация плачевная. Мы стараемся самоизолироваться, соблюдаем меры.

    Государство виновато в том, что оно не было готово к вирусу. Но и мы тоже виноваты – не восприняли все серьезно. Людям казалось, что вирус – это далеко, это неправда. С себя ответственность снимать нельзя», — сказал Агаларов.

    • Ранее президент России Владимир Путин распорядился подключить МЧС и Минобороны к борьбе с распространением коронавируса в республике Дагестан. По словам президента, ситуация в регионе сложная, поэтому требует неотложных дополнительных мер.

    Источник: «Чемпионат»

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