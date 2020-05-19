Юран – о выходе «Химок» в РПЛ: «Со «Спартаком» хочется посоревноваться»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о предстоящем сезоне РПЛ.
«Будем играть в футбол, не нужно отбиваться. Вижу, что команда может обыгрывать коллективы РПЛ. Конечно, к каждому сопернику будем с уважением относиться, разбирать, просматривать. Нужно также получать удовольствие от игры.
Самый интересный соперник? Нет такого, чтобы была какая-то команда. А так – хочется посоревноваться со «Спартаком». Играл там все-таки», – заявил Юран.
- В прошедшем сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место.
- Турнир официально завершен.
- Подмосковная команда сыграет в РПЛ после прохождения лицензирования.
Источник: «Спорт-Экспресс»