Юран – о выходе «Химок» в РПЛ: «Со «Спартаком» хочется посоревноваться»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о предстоящем сезоне РПЛ.

«Будем играть в футбол, не нужно отбиваться. Вижу, что команда может обыгрывать коллективы РПЛ. Конечно, к каждому сопернику будем с уважением относиться, разбирать, просматривать. Нужно также получать удовольствие от игры.

Самый интересный соперник? Нет такого, чтобы была какая-то команда. А так – хочется посоревноваться со «Спартаком». Играл там все-таки», – заявил Юран.