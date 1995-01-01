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    Юран – о выходе «Химок» в РПЛ: «Со «Спартаком» хочется посоревноваться»

    Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о предстоящем сезоне РПЛ.

    «Будем играть в футбол, не нужно отбиваться. Вижу, что команда может обыгрывать коллективы РПЛ. Конечно, к каждому сопернику будем с уважением относиться, разбирать, просматривать. Нужно также получать удовольствие от игры.

    Самый интересный соперник? Нет такого, чтобы была какая-то команда. А так – хочется посоревноваться со «Спартаком». Играл там все-таки», – заявил Юран.

    • В прошедшем сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место.
    • Турнир официально завершен.
    • Подмосковная команда сыграет в РПЛ после прохождения лицензирования.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:13
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3023

      морозз 1 час назад

      Сергей, удачи тебе с бомжами и конями!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3069

      Борат 1 час назад

      спартак - пaрaша !
      победа будет ваша !

      гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3052

      Давид59 1 час назад

      Не есть факт, что со Спартаком встретитесь. У них от зоны вылета не так далеко

      0
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      Рейтинг: +11101

      vladimir-7 2 часа назад

      В чём заключаются соревнования?

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