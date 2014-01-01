Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

    Головин представил Россию для фанатов «Монако». Из клубов игрок выбрал «Зенит» и ЦСКА, из знаменитостей – Урганта, из певцов – Тимати

    Пресс-служба «Монако» попросила Александра Головина кратко презентовать Россию. Ему нужно было по нескольким пунктам назвать по «представителю».

    Из футбольных клубов Головин выбрал ЦСКА и «Зенит», из знаменитостей – Ивана Урганта, из спортсменов – Игоря Акинфеева.

    • Головин – самый просматриваемый российский игрок на Transfermarkt в 2020 году.
    • Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
    • Игрок стоит 20 миллионов евро.

    Источник: твиттер «Монако»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:51
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1101

      Cleaner 25 минут назад

      Тимати - ПЕВЕЦ??! Головин позорит Россию такими заявлениями. Ведь французы и правда подумают, что мы только такое и слушаем...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3048

      Давид59 55 минут назад

      Как же так? Почему Зенит? А как же "народная команда"?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1169

      Миша13 2 часа назад

      С музыкальным вкусом у парня беда..он наверное и Бузову слушает.

      8
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98842
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76645
    #5
    insider_retro
    66026
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru