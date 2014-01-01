Головин представил Россию для фанатов «Монако». Из клубов игрок выбрал «Зенит» и ЦСКА, из знаменитостей – Урганта, из певцов – Тимати

Тимати - ПЕВЕЦ??! Головин позорит Россию такими заявлениями. Ведь французы и правда подумают, что мы только такое и слушаем...
Пресс-служба «Монако» попросила Александра Головина кратко презентовать Россию. Ему нужно было по нескольким пунктам назвать по «представителю».
Из футбольных клубов Головин выбрал ЦСКА и «Зенит», из знаменитостей – Ивана Урганта, из спортсменов – Игоря Акинфеева.
- Головин – самый просматриваемый российский игрок на Transfermarkt в 2020 году.
- Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
- Игрок стоит 20 миллионов евро.