ЦСКА сегодня выпустит документальный фильм в честь 15-летия победы в Кубке УЕФА

Сегодня, 18 мая, ЦСКА на собственном ютуб-канале выпустит документальный фильм, посвященный 15-летию победы в Кубке УЕФА. Видео, как пишет Sport24, выйдет после 16:00 по Москве.

Информацию, что появится фильм, в своем твиттере опубликовала сотрудница пресс-службы ЦСКА Катерина Кирильчева.