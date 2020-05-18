ЦСКА сегодня выпустит документальный фильм в честь 15-летия победы в Кубке УЕФА

Может я и не прав,но может в рос.футболе жить по советским правилам,не в буквальном смысле,а используя методику Лобы,Бескова того же Романцева,
ведь за редким исключением - все успехи на международной арене пришлись на тот период ....и что очень важно ,не было хапуг-дилетантов и игроки получали разумные бабки - не голодали,по шарику катались.....не то,что нынешнее племя....))
Сегодня, 18 мая, ЦСКА на собственном ютуб-канале выпустит документальный фильм, посвященный 15-летию победы в Кубке УЕФА. Видео, как пишет Sport24, выйдет после 16:00 по Москве.
Информацию, что появится фильм, в своем твиттере опубликовала сотрудница пресс-службы ЦСКА Катерина Кирильчева.
- В лиссабонском финале ЦСКА победил «Спортинг».
- Вагнер Лав заранее пообещал победу в турнире.
- Спустя три года после ЦСКА Кубок УЕФА взял «Зенит».