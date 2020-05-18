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    ЦСКА сегодня выпустит документальный фильм в честь 15-летия победы в Кубке УЕФА

    Сегодня, 18 мая, ЦСКА на собственном ютуб-канале выпустит документальный фильм, посвященный 15-летию победы в Кубке УЕФА. Видео, как пишет Sport24, выйдет после 16:00 по Москве.

    Информацию, что появится фильм, в своем твиттере опубликовала сотрудница пресс-службы ЦСКА Катерина Кирильчева.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8136

      alex1951 2 часа назад

      Может я и не прав,но может в рос.футболе жить по советским правилам,не в буквальном смысле,а используя методику Лобы,Бескова того же Романцева,
      ведь за редким исключением - все успехи на международной арене пришлись на тот период ....и что очень важно ,не было хапуг-дилетантов и игроки получали разумные бабки - не голодали,по шарику катались.....не то,что нынешнее племя....))

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