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    Ляказетта подозревают в употреблении веселящего газа

    Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт, возможно, вдыхал веселящий газ, пишет Sky Sports.

    В субботу Daily Star показал, как француз вдыхает что-то из воздушного шарика. В связи с этим футболиста подозревают в употреблении веселящего газа.

    Клуб пообещал провести внутреннее расследование, отметив, что относится к произошедшему со всей серьезностью.

    • Ляказетт выступает за «Арсенал» с лета 2017 года.
    • В текущем сезоне 28-летний форвард забил девять голов и сделал три ассиста в 26 матчах.

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9971

      Cules2013 1 час назад

      это уже не первый раз в Арсенале, и опять француз)
      Только недавно же был Гендузи и Ко)

      1
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      ...
      Рейтинг: +1133

      DMитрий > Cules2013 1 час назад

      Всё веселятся петушки.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +736

      фанат джигурды 2 часа назад

      Ты пропустил через мысли электрический ток,
      Ты веселящего газа большой знаток,
      Теперь за воздух держись, теперь смотри не растай,
      Играй шарма-ма-ма, моя шарманка играй. (с)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +474

      Бoрат > фанат джигурды 1 час назад

      Это прям про нас с братом - боратом . Гыгыгы . А аларм и пудель по старинке - всё клей нюхают , маргиналы . Гыгыгы .

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