Ляказетта подозревают в употреблении веселящего газа

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт, возможно, вдыхал веселящий газ, пишет Sky Sports.
В субботу Daily Star показал, как француз вдыхает что-то из воздушного шарика. В связи с этим футболиста подозревают в употреблении веселящего газа.
Клуб пообещал провести внутреннее расследование, отметив, что относится к произошедшему со всей серьезностью.
- Ляказетт выступает за «Арсенал» с лета 2017 года.
- В текущем сезоне 28-летний форвард забил девять голов и сделал три ассиста в 26 матчах.
Источник: Sky Sports