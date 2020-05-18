Ляказетта подозревают в употреблении веселящего газа

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт, возможно, вдыхал веселящий газ, пишет Sky Sports.

В субботу Daily Star показал, как француз вдыхает что-то из воздушного шарика. В связи с этим футболиста подозревают в употреблении веселящего газа.

Клуб пообещал провести внутреннее расследование, отметив, что относится к произошедшему со всей серьезностью.