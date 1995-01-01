Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    Федун рассказал об улучшении самочувствия

    Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил об улучшении своего состояния. Функционера госпитализировали 7 мая с коронавирусом.

    «Самочувствие получше. Нужно еще КТ проходить, все остальное», – сказал Федун.

    Ранее сообщалось, что болезнь протекает не в тяжeлой форме и жизни Федуна ничего не угрожает.

    • «Спартак» идет в РПЛ на восьмом месте.
    • В России было зафиксировано 281 752 случая заболевания коронавирусом.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:51
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14633

      bset 2 минуты назад

      Жизни ничего не угрожает, но госпитализирован. У нас кучу людей, температура за 39, одышка, а их дома оставляют отлеживаться. Такие дела.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +485

      моэм 18 минут назад

      Федун не нравится...но искренне желаю ему ЗДОРОВЬЯ , ЗДОРОВЬЯ , и ещё раз ЗДОРОВЬЯ!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98841
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76641
    #5
    insider_retro
    66026
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru