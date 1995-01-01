Федун рассказал об улучшении самочувствия

Жизни ничего не угрожает, но госпитализирован. У нас кучу людей, температура за 39, одышка, а их дома оставляют отлеживаться. Такие дела.
Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил об улучшении своего состояния. Функционера госпитализировали 7 мая с коронавирусом.
«Самочувствие получше. Нужно еще КТ проходить, все остальное», – сказал Федун.
Ранее сообщалось, что болезнь протекает не в тяжeлой форме и жизни Федуна ничего не угрожает.
- «Спартак» идет в РПЛ на восьмом месте.
- В России было зафиксировано 281 752 случая заболевания коронавирусом.