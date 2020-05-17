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Мещеряков: «Доволен, как справляется Кикнадзе»

17 мая 2020, 15:18
18

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценил работу генерального директора Василия Кикнадзе. Именно он предложил на пост главного тренера Марко Николича.

– Кто предложил кандидатуру Марко Николича?

– По уставу список кандидатов выдвигает генеральный директор. Так организационно устроено и по-другому быть не может. Это функция.

– Вы довольны, как со своими обязанностями справляется Василий Кикнадзе?

– На сегодняшний день, да.

– Есть ли у менеджерской команды кредит доверия?

– Не понимаю, что значит «кредит доверия». Если вы имеете ввиду, что она может делать все что захочет, то нет. Если говорить о том, что менеджерская команда в настоящее время делает все, чтобы выполнить поставленные задачи, то да.

  • Кикнадзе возглавляет «Локомотив» с 2018 года.
  • При нем команда вышла в Лигу чемпионов.
  • Сейчас команда идет в РПЛ второй.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Локомотив Кикнадзе Василий
Комментарии (18)
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DOCTOR PENALTY
1589718338
Рано радуешься, совсем скоро грызун предложит себя на твоё место. Это тебе будет привет от Палыча.
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vladimir-7
1589719634
Sportbox: "При нём (Кикнадзе) команда (Локомотив) вышла в Лигу чемпионов", уточняю: при нем (Кикнадзе) она (команда) и вылетела из лиги ЛЧ с позором.
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кошмарик
1589719813
оба приготовились пилить кассу Локо.. ждемс "отличных" игроков по цене звезд..
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derrik2000
1589722003
Ну, если САМ председатель совета директоров доволен работой Кикнадзе, то, значит, инициатива увольнения Сёмина с поста ГТ исходила от него. Кикнадзе - просто пешка, как я, собственно, и писал по горячим следам, т. е. сразу после появления информации об увольнении Сёмина.
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Artemka444
1589729436
да уж!!!!
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Соарес
1589730117
Два козла
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O-Z
1589730313
Два П*Д*Р* нашли друг друга.
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Ганнибал Лектор
1589733600
Позор такой команде! Дать пинка под зад Легенде клуба... нет в Москве никакого понятия о простой человеческой благодарности. Как собаки.
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Мага 13
1589733846
так это оказывается при кикнадзе команда вышла в ЛЧ..?! а я наивно полагал что это Семина заслуга...
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морозз
1589735945
Дана команда сверху прекращать жировать и менеджеры Локомотива сделали стойку и Сразу уволили Сёмина с его огромной зарплатой! Курс Команды на своих воспитанников и постепенно дорогие футболисты по истечении контракта тоже уйдут! Мещеряков и Кикнадзе простые менеджеры Команды выполняющие волю начальника РЖД, у которого сейчас трудные времена! Не понимаю негодования пользователей соккера, трудные времена...тяжёлые нравы!
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