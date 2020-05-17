Мещеряков: «Доволен, как справляется Кикнадзе»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценил работу генерального директора Василия Кикнадзе. Именно он предложил на пост главного тренера Марко Николича.

– Кто предложил кандидатуру Марко Николича?

– По уставу список кандидатов выдвигает генеральный директор. Так организационно устроено и по-другому быть не может. Это функция.

– Вы довольны, как со своими обязанностями справляется Василий Кикнадзе?

– На сегодняшний день, да.

– Есть ли у менеджерской команды кредит доверия?

– Не понимаю, что значит «кредит доверия». Если вы имеете ввиду, что она может делать все что захочет, то нет. Если говорить о том, что менеджерская команда в настоящее время делает все, чтобы выполнить поставленные задачи, то да.