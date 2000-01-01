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    Мещеряков: «Доволен, как справляется Кикнадзе»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценил работу генерального директора Василия Кикнадзе. Именно он предложил на пост главного тренера Марко Николича.

    – Кто предложил кандидатуру Марко Николича?

    – По уставу список кандидатов выдвигает генеральный директор. Так организационно устроено и по-другому быть не может. Это функция.

    – Вы довольны, как со своими обязанностями справляется Василий Кикнадзе?

    – На сегодняшний день, да.

    – Есть ли у менеджерской команды кредит доверия?

    – Не понимаю, что значит «кредит доверия». Если вы имеете ввиду, что она может делать все что захочет, то нет. Если говорить о том, что менеджерская команда в настоящее время делает все, чтобы выполнить поставленные задачи, то да.

    • Кикнадзе возглавляет «Локомотив» с 2018 года.
    • При нем команда вышла в Лигу чемпионов.
    • Сейчас команда идет в РПЛ второй.

    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 15:18
    Комментарии14
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      Рейтинг: +651

      O-Z 10 минут назад

      Два П*Д*Р* нашли друг друга.

      1
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      Рейтинг: +166

      Соарес 13 минут назад

      Два козла

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +475

      Artemka444 24 минуты назад

      да уж!!!!

      0
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      Рейтинг: +9362

      parevg 45 минут назад

      Один урод, доволен тем, как другой команду гробит.

      3
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      Рейтинг: +707

      Semenycch 1 час назад

      Русская молитва: Господи, не назначай дураков начальниками!

      2
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      Рейтинг: +2384

      алдан2014 1 час назад

      А Семиным ты значит не доволен?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1860

      KPCCSPB 1 час назад

      Конечно доволен, в середину таблицы паровоз ведёт, за то денег отмоет нормально

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1114

      Retiremen_VMF 1 час назад

      А кто был бы не доволен работой команды которая он делает, что скажут?

      0
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      Рейтинг: +7881

      derrik2000 2 часа назад

      Ну, если САМ председатель совета директоров доволен работой Кикнадзе, то, значит, инициатива увольнения Сёмина с поста ГТ исходила от него.
      Кикнадзе - просто пешка, как я, собственно, и писал по горячим следам, т. е. сразу после появления информации об увольнении Сёмина.

      4
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      Рейтинг: +4376

      JTherry > derrik2000 1 час назад

      инициатива увольнения Семина проста, как "Слеза комсомолки" (по уверению Вени Ерофеева) - он предлагал трансферы, не соответствующие возможностям госклуба РЖД, полагаю, не получала она и одобрения у совдира РЖД, не просто так Мещеряков собрался "затягивать корсет потуже")... совдир создан для того, чтобы "размыть" ответственность за решения

      2
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      Рейтинг: +2033

      кошмарик 3 часа назад

      оба приготовились пилить кассу Локо.. ждемс "отличных" игроков по цене звезд..

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