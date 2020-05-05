Три клуба АПЛ и «Интер» заинтересованы в игроке «Велес Сарсфилда» Алмаде. Его называют «новым Месси»

Парень и правда талантливый. На ютубе есть нарезочка его скилов. Но, пока не перейдёт в европейский топ-клуб, не ясно чего он стоит на самом деле. В Ю. Америке всегда полно техничной молодёжи, а вот таких, как Месси и Марадона в Аргентине за всю историю не было. Как раз-таки Месси, пожалуй, единственный кто реально стал новым Марадоной, но в 99% случаев подобные авансы оказываются чересчур щедрыми.
Три клуба АПЛ хотят заполучить атакующего полузащитника аргентинского «Велес Сарсфилда» Тиаго Алмаду. Речь идет об обоих манчестерских командах и «Арсенале».
Также в Алмаде заинтересован «Интер». 19-летнего футболиста уже называют «новым Лионелем Месси».
- Алмада на рынке стоит 18 миллионов евро.
- В сезоне-2019/20 в чемпионате Аргентины футболист провел 22 матча, забил четыре гола, сделал результативный пас.
- Алмада – воспитанник «Велес Сарсфилда».