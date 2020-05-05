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    Три клуба АПЛ и «Интер» заинтересованы в игроке «Велес Сарсфилда» Алмаде. Его называют «новым Месси»

    Три клуба АПЛ хотят заполучить атакующего полузащитника аргентинского «Велес Сарсфилда» Тиаго Алмаду. Речь идет об обоих манчестерских командах и «Арсенале».

    Также в Алмаде заинтересован «Интер». 19-летнего футболиста уже называют «новым Лионелем Месси».

    • Алмада на рынке стоит 18 миллионов евро.
    • В сезоне-2019/20 в чемпионате Аргентины футболист провел 22 матча, забил четыре гола, сделал результативный пас.
    • Алмада – воспитанник «Велес Сарсфилда».

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9968

      Cules2013 4 минуты назад

      Парень и правда талантливый. На ютубе есть нарезочка его скилов. Но, пока не перейдёт в европейский топ-клуб, не ясно чего он стоит на самом деле. В Ю. Америке всегда полно техничной молодёжи, а вот таких, как Месси и Марадона в Аргентине за всю историю не было. Как раз-таки Месси, пожалуй, единственный кто реально стал новым Марадоной, но в 99% случаев подобные авансы оказываются чересчур щедрыми.

      0
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      Рейтинг: +4

      zverevvladimirgucn 47 минут назад

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      Рейтинг: +5997

      Сильвербой 3 часа назад

      Что ни игрок, то новый Месси! Да не будет нового Месси еще очень-очень долго!!!

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      Рейтинг: +3921

      vladik12 3 часа назад

      Статистика далеко не Месси.

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