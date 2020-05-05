Три клуба АПЛ и «Интер» заинтересованы в игроке «Велес Сарсфилда» Алмаде. Его называют «новым Месси»

Три клуба АПЛ хотят заполучить атакующего полузащитника аргентинского «Велес Сарсфилда» Тиаго Алмаду. Речь идет об обоих манчестерских командах и «Арсенале».

Также в Алмаде заинтересован «Интер». 19-летнего футболиста уже называют «новым Лионелем Месси».