Бариновым интересуются в Бундеслиге и Серии А

К полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову есть интерес из двух топ-пяти лиг Европы. Об этом рассказал обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.

«За Бариновым внимательно следят некоторые клубы из Германии, Италии. Вместе с братьями Миранчуками игрок востребован в Европе», – сказал журналист.