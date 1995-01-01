Бариновым интересуются в Бундеслиге и Серии А

Не удивительно, парень заметно прибавляет, физически мощный.
К полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову есть интерес из двух топ-пяти лиг Европы. Об этом рассказал обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.
«За Бариновым внимательно следят некоторые клубы из Германии, Италии. Вместе с братьями Миранчуками игрок востребован в Европе», – сказал журналист.
- Баринов продлил контракт с «Локомотивом» до 2024 года.
- Баринов в апреле пожертвовал деньги больницам.
- Игрок – воспитанник «Локомотива».