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    Бариновым интересуются в Бундеслиге и Серии А

    К полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову есть интерес из двух топ-пяти лиг Европы. Об этом рассказал обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.

    «За Бариновым внимательно следят некоторые клубы из Германии, Италии. Вместе с братьями Миранчуками игрок востребован в Европе», – сказал журналист.

    • Баринов продлил контракт с «Локомотивом» до 2024 года.
    • Баринов в апреле пожертвовал деньги больницам.
    • Игрок – воспитанник «Локомотива».

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16673

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Не удивительно, парень заметно прибавляет, физически мощный.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9349

      parevg 2 часа назад

      Распродадут всех, кто хоть сколько стоит, а играть будут дублеры и дешевые легионеры, которые будут играть за еду.
      Максимум через 3 сезона - здравствуй ФНЛ

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