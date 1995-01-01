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    Тульский «Арсенал» запустил продажу брендированных масок. Цена – 150 рублей

    Болельщики тульского «Арсенала» получили возможность купить защитную маску с логотипом своего клуба.

    «Маска с принтом любимой команды станет отличным подарком для Вас и ваших близких. Она изготовлена из высококачественных материалов. Маска хорошо пропускает воздух, в ней легко дышать», – говорится в описании изделия в инстаграме.

    Цена трехслойной многоразовой маски – 150 рублей. Купить ее можно на Центральном стадионе «Арсенал» или в клубном онлайн-магазине.

    • По итогам 22 туров «Арсенал» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Чемпионат России возобновится 21 июня.

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    Публикация от text (@pfcarsenaltula) 15 Май 2020 в 3:05 PDT

    Источник: Инстаграм тульского «Арсенала»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100

      Puddle 36 минут назад

      С пятаками розовыми уже давно продают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9966

      Cules2013 1 час назад

      чем не выход, тем более, что в аптеках их нет

      0
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