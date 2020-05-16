Тульский «Арсенал» запустил продажу брендированных масок. Цена – 150 рублей

Болельщики тульского «Арсенала» получили возможность купить защитную маску с логотипом своего клуба.

«Маска с принтом любимой команды станет отличным подарком для Вас и ваших близких. Она изготовлена из высококачественных материалов. Маска хорошо пропускает воздух, в ней легко дышать», – говорится в описании изделия в инстаграме.

Цена трехслойной многоразовой маски – 150 рублей. Купить ее можно на Центральном стадионе «Арсенал» или в клубном онлайн-магазине.

По итогам 22 туров «Арсенал» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Чемпионат России возобновится 21 июня.