«Рубин» объявил о возобновлении тренировок с 16 мая

Пресс-служба «Рубина» назвала дату возвращения команды к тренировкам.

«Руководством и тренерским штабом ФК «Рубин» принято решение о возобновлении тренировочного процесса. Команда соберется на клубной базе 16 мая и будет заниматься с соблюдением всех мер предосторожности и предписаний медицинского штаба», – говорится в официальном заявлении казанцев.

Также сообщается, что находящиеся за границей легионеры присоединятся к команде сразу после того, как будет получено разрешение на их въезд в Россию.