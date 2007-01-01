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    «Рубин» объявил о возобновлении тренировок с 16 мая

    Пресс-служба «Рубина» назвала дату возвращения команды к тренировкам.

    «Руководством и тренерским штабом ФК «Рубин» принято решение о возобновлении тренировочного процесса. Команда соберется на клубной базе 16 мая и будет заниматься с соблюдением всех мер предосторожности и предписаний медицинского штаба», – говорится в официальном заявлении казанцев.

    Также сообщается, что находящиеся за границей легионеры присоединятся к команде сразу после того, как будет получено разрешение на их въезд в Россию.

    • «Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата.
    • РПЛ возобновится 21 июня и должна завершиться 22 июля.

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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