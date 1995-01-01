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    Уткин – об интересе к Миранчуку из «Барселоны»: «Он может быть игроком ротации, подхвата. Я скептически отношусь к его перспективам»

    Комментатор и блогер Василий Уткин высказался о возможном трансфере полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Барселону».

    «Мы сейчас узнаем, что Алексей Миранчук, скорее всего, будет продан. Не знаю, как относиться к тому, что им интересуется «Барселона». Сразу возникают шутки: на органы его, может, купят или массажистом.

    Зимой «Барса» купила в ротацию форварда «Леганеса» Мартина Брайтуэйта. Вот если сравнить Миранчука и этого парня, неужели вы думаете, что Миранчук существенно слабее? Я так думаю, что нет. У «Барселоны» звездный состав. Миранчук прямо сейчас не может быть звездой «Барселоны». Он может быть игроком ротации, подхвата. Я скептически отношусь к его перспективам. В таланте Миранчука никогда сомнений ни у кого не было. Но люди задавались вопросами: почему у него нет постоянного места в сборной, почему он не ведущий ее игрок? Казалось бы, по таланту это ему полагается.

    Много говорилось о том, что у него бывают проблемы с характером. Ему многое легко дается, но когда против него начинают играть жестко, ему становится сложнее. Я думаю, это возрастное и может быть преодолено, но скепсис есть по поводу того, как он себя проявит, когда не будет играть у любимого тренера, который его от души любит и видит в нем первую скрипку и многое ему позволяет.

    Да и вообще отъезд игроков из России и Украины приучил к скепсису. Пусть это будет попытка трезво оценить перспективы Миранчука, а не прогноз. Оставляю себе возможность порадоваться тому, что я буду неправ», – сказал Уткин во время стрима.

    • Сообщалось, что трансфер Миранчука в «Барселону» одобрил президент каталонцев.
    • По информации «Спорт-Экспресс», россиянином интересуется «Севилья».
    • Миранчук стоит на рынке 14,5 миллиона евро.

    Источник: Ютуб-канал Василия Уткина

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