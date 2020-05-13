«Крылья Советов»: «Информация о штрафе в 1,4 миллиона рублей для Фролова не соответствует действительности»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов опроверг информацию, что клуб оштрафовал на 1,4 миллиона рублей вратаря Евгения Фролова. В то же время функционер подтвердил нарушение контракта со стороны игрока.

«Сейчас много эмоций и слухов на эту тему. Сразу хочу заявить, что информация о штрафе в 1,4 миллиона рублей не соответствует действительности. Любой игрок нашей команды может иметь свою точку зрения на любые события. Действительно, у футболистов «Крыльев» в контрактах есть пункт о согласовании интервью с пресс-службой клуба – это обычная практика для мирового футбола. Евгений Фролов был ознакомлен с этим пунктом и до момента того резонансного интервью все свои выступления в прессе согласовывал. Дав интервью без согласования, он нарушил условия контракта. Евгений Фролов признал факт нарушения контракта

Что касается содержания интервью, у нас с Евгением состоялся разговор, по его возвращении в Самару честно и обстоятельно обсудим еще раз. Так бывает, что в силу спортивной профессии, в силу субъективных представлений картина видится только с одной стороны. Просим СМИ не спекулировать на этой теме. Считаем этот вопрос закрытым. Мы ждем от Евгения Фролова яркой игры, как это было в весенних играх», – сказал Фетисов.