Антон Миранчук превзошел Овечкина в хоккейном упражнении

А в челлендже упражнения Жано Ананидзе ни одно свинорыло не побьёт рекорд автора данного упражнения! Гы-гы-гы
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук выполнил интернет-челлендж на хоккейное упражнение. Футболист побил результат нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина (у Миранчука 106 повторений, у Овечкина – 91).
«Попытаюсь побить рекорд Александра Овечкина. Посмотрим, что из этого получится!» – подписал видео игрок.
- В текущем сезоне Антон Миранчук провел десять матчей РПЛ, забил два гола, сделал результативный пас.
- «Локомотив» в РПЛ идет вторым.
- Сезон РПЛ не возобновится раньше 21 июня.