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    Антон Миранчук превзошел Овечкина в хоккейном упражнении

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук выполнил интернет-челлендж на хоккейное упражнение. Футболист побил результат нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина (у Миранчука 106 повторений, у Овечкина – 91).

    «Попытаюсь побить рекорд Александра Овечкина. Посмотрим, что из этого получится!» – подписал видео игрок.

    • В текущем сезоне Антон Миранчук провел десять матчей РПЛ, забил два гола, сделал результативный пас.
    • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.
    • Сезон РПЛ не возобновится раньше 21 июня.

    text

    Публикация от text (@miranchuk__jr60) 13 Май 2020 в 6:33 PDT

    Источник: инстаграм Антона Миранчука

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +99

      Puddle 22 минуты назад

      А в челлендже упражнения Жано Ананидзе ни одно свинорыло не побьёт рекорд автора данного упражнения! Гы-гы-гы

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