Антон Миранчук превзошел Овечкина в хоккейном упражнении

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук выполнил интернет-челлендж на хоккейное упражнение. Футболист побил результат нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина (у Миранчука 106 повторений, у Овечкина – 91).

«Попытаюсь побить рекорд Александра Овечкина. Посмотрим, что из этого получится!» – подписал видео игрок.

В текущем сезоне Антон Миранчук провел десять матчей РПЛ, забил два гола, сделал результативный пас.

«Локомотив» в РПЛ идет вторым.

Сезон РПЛ не возобновится раньше 21 июня.