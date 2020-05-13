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  • Суд запретил болельщику «Локомотива» посещать футбольные матчи за избиение фаната «Зенита»

Суд запретил болельщику «Локомотива» посещать футбольные матчи за избиение фаната «Зенита»

13 мая 2020, 16:53
11

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности болельщика «Локомотива» Андрея Коробкова, участвовавшего в драке с фанатами «Зенита» в матче 20 тура в Петербурге.

Коробков признан виновным по части 3 статьи 20.31 КоАП РФ. Суд установил, что он несколько раз ударил болельщика «Зенита», «создав угрозу его безопасности, жизни и здоровью». Виновному назначили штраф в 12 тысяч рублей и на год запретили посещение мест проведения официальных спортивных соревнований.

Во время матча 20-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» (0:0) фанат хозяев пытался украсть флаг болельщиков москвичей, за что был избит. Игра завершилась со счетом 0:0.

Источник: Телеграм-канал объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит
Комментарии (11)
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Hektor 84
1589378590
За избиение Барата?
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Freyk
1589380898
Думаю, что за год у него всё равно будет не очень много возможностей посетить футбольный матч.
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моэм
1589381232
Только один вопрос: почему за одно и то же ему не впаяли столько же как Кокорину и Мамаеву?
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Diesel133
1589383129
А то, что бомж поперся на наш сектор, это норма, и ему можно ходить на футбол? Интересно, на что он рассчитывал? Получил по заслугам.
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valkam72
1589383570
Оларма шоль отпиндили?
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GreyDM
1589387521
а бомжу за 100% провокацию ни хрена? ну и за попытку кражи заодно...
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mutabor0992
1589399284
Так его за дело физдили!!!Зачем чужое брать?Нужно иск подать на ментов,за проф непригодность(что вора не поймали).И на этого убогого за воровство!!!
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