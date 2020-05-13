Суд запретил болельщику «Локомотива» посещать футбольные матчи за избиение фаната «Зенита»

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности болельщика «Локомотива» Андрея Коробкова, участвовавшего в драке с фанатами «Зенита» в матче 20 тура в Петербурге.

Коробков признан виновным по части 3 статьи 20.31 КоАП РФ. Суд установил, что он несколько раз ударил болельщика «Зенита», «создав угрозу его безопасности, жизни и здоровью». Виновному назначили штраф в 12 тысяч рублей и на год запретили посещение мест проведения официальных спортивных соревнований.

Во время матча 20-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» (0:0) фанат хозяев пытался украсть флаг болельщиков москвичей, за что был избит. Игра завершилась со счетом 0:0.