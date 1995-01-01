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    Суд запретил болельщику «Локомотива» посещать футбольные матчи за избиение фаната «Зенита»

    Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности болельщика «Локомотива» Андрея Коробкова, участвовавшего в драке с фанатами «Зенита» в матче 20 тура в Петербурге.

    Коробков признан виновным по части 3 статьи 20.31 КоАП РФ. Суд установил, что он несколько раз ударил болельщика «Зенита», «создав угрозу его безопасности, жизни и здоровью». Виновному назначили штраф в 12 тысяч рублей и на год запретили посещение мест проведения официальных спортивных соревнований.

    Во время матча 20-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» (0:0) фанат хозяев пытался украсть флаг болельщиков москвичей, за что был избит. Игра завершилась со счетом 0:0.

    Источник: Телеграм-канал объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга

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    Сегодня, 16:53
    Комментарии7
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      Рейтинг: +111

      valkam72 30 минут назад

      Оларма шоль отпиндили?

      0
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      Рейтинг: +3478

      Diesel133 37 минут назад

      А то, что бомж поперся на наш сектор, это норма, и ему можно ходить на футбол? Интересно, на что он рассчитывал? Получил по заслугам.

      1
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      Рейтинг: +468

      моэм 1 час назад

      Только один вопрос: почему за одно и то же ему не впаяли столько же как Кокорину и Мамаеву?

      0
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      ...
      Рейтинг: +3532

      BarStep > моэм 1 час назад

      Ну, мне кажется не совсем одно и тоже.. А скорее всего не было заявления от сотоварища по разборке..

      2
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      Рейтинг: +2522

      Freyk 1 час назад

      Думаю, что за год у него всё равно будет не очень много возможностей посетить футбольный матч.

      2
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      Рейтинг: +2874

      Hektor 84 1 час назад

      За избиение Барата?

      0
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      Рейтинг: +111

      valkam72 > Hektor 84 29 минут назад

      Борат в другой стране. Он не выездной.

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