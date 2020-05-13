Почти 70% игроков РПЛ считают, что сезон необходимо доиграть без зрителей

«Чемпионат» сделал опрос о возможном возобновлении чемпионата России.

В нем приняли участие 87 футболистов РПЛ.

68,4% игроков выразили мнение, что оставшиеся матчи чемпионата из соображений безопасности нужно провести без зрителей.

«Сезон должен быть доигран любыми способами. Как угодно, но это нужно сделать», – подчеркнул один из футболистов.

Чемпионат России прерван из-за пандемии коронавируса.

Планировалось, что решение о будущем сезона объявят 15 мая.

После обращения президента РФ, в котором было заявлено, что массовые спортивные мероприятия по-прежнему запрещены, возобновление сезона в ближайшее время маловероятно.