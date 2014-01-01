Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    Почти 70% игроков РПЛ считают, что сезон необходимо доиграть без зрителей

    «Чемпионат» сделал опрос о возможном возобновлении чемпионата России.

    В нем приняли участие 87 футболистов РПЛ.

    68,4% игроков выразили мнение, что оставшиеся матчи чемпионата из соображений безопасности нужно провести без зрителей.

    «Сезон должен быть доигран любыми способами. Как угодно, но это нужно сделать», – подчеркнул один из футболистов.

    Чемпионат России прерван из-за пандемии коронавируса.

    Планировалось, что решение о будущем сезона объявят 15 мая.

    После обращения президента РФ, в котором было заявлено, что массовые спортивные мероприятия по-прежнему запрещены, возобновление сезона в ближайшее время маловероятно.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:44
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98837
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76621
    #5
    insider_retro
    66026
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru