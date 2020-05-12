«Собирался ехать в аэропорт, но трансфер сорвался». Барриос рассказал о переговорах с «Эвертоном»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о переговорах с «Эвертоном» в 2019 году, когда он еще играл за «Бока Хуниорс».

«Были переговоры с «Эвертоном», был такой вариант. Им пришлось продать опорного полузащитника, который должен был перейти в «ПСЖ», и он в конце концов ушел. В то время я сохранял спокойствие, вплоть до последнего дня трансферного периода.

Агент Фелипе позвонил мне и сказал, что те, кто работает в «Зените», продвинулись вперед в переговорах, потому что они продали Паредеса в «ПСЖ». Мне сказали о возможности того, что трансфер с «Эвертоном» будет закрыт, и сказали, чтобы я прилетал, а если ничего не произойдет, я бы вернулся в Буэнос-Айрес. Я как раз пообедал и собирался сесть в автобус до аэропорта, но Фелипе позвонил и сказал, что трансфер сорвался», – сказал Барриос.