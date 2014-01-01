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    «Собирался ехать в аэропорт, но трансфер сорвался». Барриос рассказал о переговорах с «Эвертоном»

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о переговорах с «Эвертоном» в 2019 году, когда он еще играл за «Бока Хуниорс».

    «Были переговоры с «Эвертоном», был такой вариант. Им пришлось продать опорного полузащитника, который должен был перейти в «ПСЖ», и он в конце концов ушел. В то время я сохранял спокойствие, вплоть до последнего дня трансферного периода.

    Агент Фелипе позвонил мне и сказал, что те, кто работает в «Зените», продвинулись вперед в переговорах, потому что они продали Паредеса в «ПСЖ». Мне сказали о возможности того, что трансфер с «Эвертоном» будет закрыт, и сказали, чтобы я прилетал, а если ничего не произойдет, я бы вернулся в Буэнос-Айрес. Я как раз пообедал и собирался сесть в автобус до аэропорта, но Фелипе позвонил и сказал, что трансфер сорвался», – сказал Барриос.

    • Барриос присоединился к «Зениту» в феврале 2019 года.
    • Питерский клуб заплатил за него «Боке Хуниорс» 15 миллионов евро.

    Источник: Gol Caracol

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